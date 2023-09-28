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Vergisiz cep telefonu modelleri belli mi, şartları neler?

Aylardır merakla beklenen üniversite öğrencilerine yönelik vergisiz telefon satışı için açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldi. Vergisiz telefon ve bilgisayar piyasa fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cihazlarda 5 bin 500 liraya kadar indirim sağlayacak. Vergisiz telefon satışı ile yüzde 44,4, vergisiz bilgisayar satışı ile yüzde 16,7 indirim sağlanabilecek.

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Vergisiz cep telefonu modelleri belli mi, şartları neler?

Seçim vaatleri arasında yer alan ve 7 milyon öğrenciyi ilgilendiren vergisiz cep telefonu için açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldi. Bakanlık tarafından ilerleyen günlerde açıklanması beklenen vergisiz cep telefonu ve bilgisayar hakkında limit ve indirim oranları Erdoğan tarafından duyuruldu.

VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerine verilecek cep telefonu ve bilgisayar desteğinin detaylarını duyurdu.

* Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar cihaz desteği vereceğiz.

* Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4’üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7’si kadar tutarda destek sağlayacağız. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecek.

* 18 yaşına giren tüm gençlere 1 yıl süreyle geçerli Genç Kart vereceğiz, müze, sinema tiyatro, sinemadan ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.

VERGİSİZ TELEFON MODELLERİ HANGİLERİ?

Vergisiz telefon modelleri henüz açıklanmadı ancak sadece Türkiye'de üretilen telefonları kapsaması halinde; Türkiye’de üretimi telefon modelleri şu şekilde…

MarkaModel
CasperVIA X30
CasperVIA X30 Plus
CasperVIA M35
MarkaModel
General MobileGM 24 Pro
General MobileGM 23
General MobileGM 23 SE
General MobileGM 22S
General MobileGM 22 Pro
General MobileGM 22 Plus
MarkaModel
OmixX300
OmixX400
OmixX500
OmixX600
OmixX700
OmixX3
OmixX5
MarkaModel
PoccoC40
ReederS19 Max
ReederS19 Max Pro
ReederS19 Max Pro S
ReederS23 Pro Max
MarkaModel
Realme10
RealmeC55
RealmeC53
MarkaModel
SamsungGalaxy A04e
SamsungGalaxy A54 5G
SamsungGalaxy A34 5G
SamsungGalaxy A14
SamsungGalaxy A24
SamsungGalaxy A04s
SamsungGalaxy A32
SamsungGalaxy A23
SamsungGalaxy M14 5G
SamsungGalaxy M13
MarkaModel
TCL303
TCL30 SE
MarkaModel
XiaomiRedmi 9C
XiaomiRedmi 9T
XiaomiRedmi 10 2020
XiaomiRedmi 10C
XiaomiRedmi 12C
XiaomiRedmi Note 10S
XiaomiRedmi Note 11
XiaomiRedmi Note 12
XiaomiRedmi 12
MarkaModel
VivoY15s
VivoY16
VivoY21
VivoY22s
VivoY35
VivoY36
MarkaModel
ReederS19 Max Pro S
ReederS23 Pro Max
ReederS19 Max Pro
ReederS19 Max

 

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