Vergisiz cep telefonu modelleri belli mi, şartları neler?
Aylardır merakla beklenen üniversite öğrencilerine yönelik vergisiz telefon satışı için açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldi. Vergisiz telefon ve bilgisayar piyasa fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cihazlarda 5 bin 500 liraya kadar indirim sağlayacak. Vergisiz telefon satışı ile yüzde 44,4, vergisiz bilgisayar satışı ile yüzde 16,7 indirim sağlanabilecek.
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Seçim vaatleri arasında yer alan ve 7 milyon öğrenciyi ilgilendiren vergisiz cep telefonu için açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldi. Bakanlık tarafından ilerleyen günlerde açıklanması beklenen vergisiz cep telefonu ve bilgisayar hakkında limit ve indirim oranları Erdoğan tarafından duyuruldu.
VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELER?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerine verilecek cep telefonu ve bilgisayar desteğinin detaylarını duyurdu.
* Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 liraya kadar cihaz desteği vereceğiz.
* Cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4’üne, bilgisayarlar için yüzde 16,7’si kadar tutarda destek sağlayacağız. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri üç mobil şebeke operatörlerinin üzerinden kullanabilecek.
* 18 yaşına giren tüm gençlere 1 yıl süreyle geçerli Genç Kart vereceğiz, müze, sinema tiyatro, sinemadan ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecekler. Üniversiteli gençlerimizin teknoloji ve bilgiye erişimini artıracağız. Her iki desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir.
VERGİSİZ TELEFON MODELLERİ HANGİLERİ?
Vergisiz telefon modelleri henüz açıklanmadı ancak sadece Türkiye'de üretilen telefonları kapsaması halinde; Türkiye’de üretimi telefon modelleri şu şekilde…