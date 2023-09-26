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Vergisiz telefon modelleri hangileri, ne zaman açıklanacak?

Vergisiz telefon ve vergisiz bilgisayar için kabine toplantısı ardından açıklama yapılması beklenirken, üniversite öğrencileri vergisiz cep telefonu şartları neler, yaş sınırı var mı, vergisiz cep telefonu modelleri hangileri sorularına yanıt arıyor. Vergisiz telefon modelleri arasında Samsung, General Mobile, Xiaomi de yer alıyor.

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Vergisiz telefon modelleri hangileri, ne zaman açıklanacak?

Üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus sunulacak vergisiz telefon ve vergisiz bilgisayar satışı için açıklamalar 26 Eylül’de gerçekleşecek Kabine Toplantısı’nde gündeme gelmesi bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “bugünlerde tamamlanır, yıl sonuna gitmeden kamuoyuna duyurulur ve başlatılır.” dedi.

VERGİSİZ TELEFON MODELLERİ HANGİLERİ?

Vergisiz telefon modelleri henüz açıklanmadı ancak Türkiye’de telefon üretimi telefon modelleri şu şekilde;

MarkaModel
CasperVIA X30
CasperVIA X30 Plus
CasperVIA M35
MarkaModel
General MobileGM 24 Pro
General MobileGM 23
General MobileGM 23 SE
General MobileGM 22S
General MobileGM 22 Pro
General MobileGM 22 Plus
MarkaModel
OmixX300
OmixX400
OmixX500
OmixX600
OmixX700
OmixX3
OmixX5
MarkaModel
PoccoC40
ReederS19 Max
ReederS19 Max Pro
ReederS19 Max Pro S
ReederS23 Pro Max
MarkaModel
Realme10
RealmeC55
RealmeC53
MarkaModel
SamsungGalaxy A04e
SamsungGalaxy A54 5G
SamsungGalaxy A34 5G
SamsungGalaxy A14
SamsungGalaxy A24
SamsungGalaxy A04s
SamsungGalaxy A32
SamsungGalaxy A23
SamsungGalaxy M14 5G
SamsungGalaxy M13
MarkaModel
TCL303
TCL30 SE
MarkaModel
XiaomiRedmi 9C
XiaomiRedmi 9T
XiaomiRedmi 10 2020
XiaomiRedmi 10C
XiaomiRedmi 12C
XiaomiRedmi Note 10S
XiaomiRedmi Note 11
XiaomiRedmi Note 12
XiaomiRedmi 12
MarkaModel
VivoY15s
VivoY16
VivoY21
VivoY22s
VivoY35
VivoY36
MarkaModel
ReederS19 Max Pro S
ReederS23 Pro Max
ReederS19 Max Pro
ReederS19 Max

 

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYARDA ŞARTLARI NELER?

Vergisiz telefon ve bilgisayar şartları henüz resmi olarak açıklanmadı ancak kurumlarında ve açıköğretim de dahil olmak üzere tüm üniversite öğrencilerini kapsaması bekleniyor.

Bunun yanı sıra öğrenciler aylı 10 GB ücretsiz internet verilecek ancak vergisiz telefon tüm modelleri kapsamayacak. Sadece Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve ücretinde bir üst sınır belirlenecek.

Vergisiz telefonda Türkiye'de üretim şartı aranmasından dolayı A serisindeki bütün telefonları, Vestel, Xiaomi, OPPO, Realme, TCL, Reeder, Casper modelleri kapsaması bekleniyor. Vergisiz telefon ve bilgisayar imkanı ile Türkiye’de üretilen telefonların fiyatında ortalama yüzde 50 düşüş olacağı tahmin ediliyor.

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