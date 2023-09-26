Vergisiz telefon modelleri hangileri, ne zaman açıklanacak?

Vergisiz telefon ve vergisiz bilgisayar için kabine toplantısı ardından açıklama yapılması beklenirken, üniversite öğrencileri vergisiz cep telefonu şartları neler, yaş sınırı var mı, vergisiz cep telefonu modelleri hangileri sorularına yanıt arıyor. Vergisiz telefon modelleri arasında Samsung, General Mobile, Xiaomi de yer alıyor.

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Üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus sunulacak vergisiz telefon ve vergisiz bilgisayar satışı için açıklamalar 26 Eylül’de gerçekleşecek Kabine Toplantısı’nde gündeme gelmesi bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “bugünlerde tamamlanır, yıl sonuna gitmeden kamuoyuna duyurulur ve başlatılır.” dedi.

VERGİSİZ TELEFON MODELLERİ HANGİLERİ?

Vergisiz telefon modelleri henüz açıklanmadı ancak Türkiye’de telefon üretimi telefon modelleri şu şekilde;

Marka Model Casper VIA X30 Casper VIA X30 Plus Casper VIA M35

Marka Model General Mobile GM 24 Pro General Mobile GM 23 General Mobile GM 23 SE General Mobile GM 22S General Mobile GM 22 Pro General Mobile GM 22 Plus

Marka Model Omix X300 Omix X400 Omix X500 Omix X600 Omix X700 Omix X3 Omix X5

Marka Model Pocco C40 Reeder S19 Max Reeder S19 Max Pro Reeder S19 Max Pro S Reeder S23 Pro Max

Marka Model Realme 10 Realme C55 Realme C53

Marka Model Samsung Galaxy A04e Samsung Galaxy A54 5G Samsung Galaxy A34 5G Samsung Galaxy A14 Samsung Galaxy A24 Samsung Galaxy A04s Samsung Galaxy A32 Samsung Galaxy A23 Samsung Galaxy M14 5G Samsung Galaxy M13

Marka Model TCL 303 TCL 30 SE

Marka Model Xiaomi Redmi 9C Xiaomi Redmi 9T Xiaomi Redmi 10 2020 Xiaomi Redmi 10C Xiaomi Redmi 12C Xiaomi Redmi Note 10S Xiaomi Redmi Note 11 Xiaomi Redmi Note 12 Xiaomi Redmi 12

Marka Model Vivo Y15s Vivo Y16 Vivo Y21 Vivo Y22s Vivo Y35 Vivo Y36

Marka Model Reeder S19 Max Pro S Reeder S23 Pro Max Reeder S19 Max Pro Reeder S19 Max

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYARDA ŞARTLARI NELER?

Vergisiz telefon ve bilgisayar şartları henüz resmi olarak açıklanmadı ancak kurumlarında ve açıköğretim de dahil olmak üzere tüm üniversite öğrencilerini kapsaması bekleniyor.

Bunun yanı sıra öğrenciler aylı 10 GB ücretsiz internet verilecek ancak vergisiz telefon tüm modelleri kapsamayacak. Sadece Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve ücretinde bir üst sınır belirlenecek.

Vergisiz telefonda Türkiye'de üretim şartı aranmasından dolayı A serisindeki bütün telefonları, Vestel, Xiaomi, OPPO, Realme, TCL, Reeder, Casper modelleri kapsaması bekleniyor. Vergisiz telefon ve bilgisayar imkanı ile Türkiye’de üretilen telefonların fiyatında ortalama yüzde 50 düşüş olacağı tahmin ediliyor.