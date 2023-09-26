Vergisiz telefon modelleri hangileri, ne zaman açıklanacak?
Vergisiz telefon ve vergisiz bilgisayar için kabine toplantısı ardından açıklama yapılması beklenirken, üniversite öğrencileri vergisiz cep telefonu şartları neler, yaş sınırı var mı, vergisiz cep telefonu modelleri hangileri sorularına yanıt arıyor. Vergisiz telefon modelleri arasında Samsung, General Mobile, Xiaomi de yer alıyor.
Yayınlanma:
Yazıları büyüt
Yazıları küçült
Standart boyut
Üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus sunulacak vergisiz telefon ve vergisiz bilgisayar satışı için açıklamalar 26 Eylül’de gerçekleşecek Kabine Toplantısı’nde gündeme gelmesi bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “bugünlerde tamamlanır, yıl sonuna gitmeden kamuoyuna duyurulur ve başlatılır.” dedi.
VERGİSİZ TELEFON MODELLERİ HANGİLERİ?
Vergisiz telefon modelleri henüz açıklanmadı ancak Türkiye’de telefon üretimi telefon modelleri şu şekilde;
Marka
Model
Casper
VIA X30
Casper
VIA X30 Plus
Casper
VIA M35
Marka
Model
General Mobile
GM 24 Pro
General Mobile
GM 23
General Mobile
GM 23 SE
General Mobile
GM 22S
General Mobile
GM 22 Pro
General Mobile
GM 22 Plus
Marka
Model
Omix
X300
Omix
X400
Omix
X500
Omix
X600
Omix
X700
Omix
X3
Omix
X5
Marka
Model
Pocco
C40
Reeder
S19 Max
Reeder
S19 Max Pro
Reeder
S19 Max Pro S
Reeder
S23 Pro Max
Marka
Model
Realme
10
Realme
C55
Realme
C53
Marka
Model
Samsung
Galaxy A04e
Samsung
Galaxy A54 5G
Samsung
Galaxy A34 5G
Samsung
Galaxy A14
Samsung
Galaxy A24
Samsung
Galaxy A04s
Samsung
Galaxy A32
Samsung
Galaxy A23
Samsung
Galaxy M14 5G
Samsung
Galaxy M13
Marka
Model
TCL
303
TCL
30 SE
Marka
Model
Xiaomi
Redmi 9C
Xiaomi
Redmi 9T
Xiaomi
Redmi 10 2020
Xiaomi
Redmi 10C
Xiaomi
Redmi 12C
Xiaomi
Redmi Note 10S
Xiaomi
Redmi Note 11
Xiaomi
Redmi Note 12
Xiaomi
Redmi 12
Marka
Model
Vivo
Y15s
Vivo
Y16
Vivo
Y21
Vivo
Y22s
Vivo
Y35
Vivo
Y36
Marka
Model
Reeder
S19 Max Pro S
Reeder
S23 Pro Max
Reeder
S19 Max Pro
Reeder
S19 Max
ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYARDA ŞARTLARI NELER?
Vergisiz telefon ve bilgisayar şartları henüz resmi olarak açıklanmadı ancak kurumlarında ve açıköğretim de dahil olmak üzere tüm üniversite öğrencilerini kapsaması bekleniyor.
Bunun yanı sıra öğrenciler aylı 10 GB ücretsiz internet verilecek ancak vergisiz telefon tüm modelleri kapsamayacak. Sadece Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve ücretinde bir üst sınır belirlenecek.
Vergisiz telefonda Türkiye'de üretim şartı aranmasından dolayı A serisindeki bütün telefonları, Vestel, Xiaomi, OPPO, Realme, TCL, Reeder, Casper modelleri kapsaması bekleniyor. Vergisiz telefon ve bilgisayar imkanı ile Türkiye’de üretilen telefonların fiyatında ortalama yüzde 50 düşüş olacağı tahmin ediliyor.