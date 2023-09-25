Veriler yayınlandı… Türkiye kuraklığa doğru gidiyor!

EPİAŞ Şeffaflık Platformu 20 Eylül tarihi itibarı ile Türkiye barajlarındaki aktif doluluk oranlarını yayınladı. Sakarya Yenice Barajı kurudu. Kirazlıköprü, Torul, Bayramiç, Yalnızardıç, Zernek ve Sarı Mehmet barajları kurumak üzere...

Mustafa SARIİPEK

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Enerji piyasası katılımcılarının erişimine hizmet veren EPİAŞ Şeffaflık Platformu, 20 Eylül tarihi itibarı ile barajlardaki son ölçümleri yayınladı.

KURUYAN BARAJLAR, GÖLLER…

Buna göre ; Sakarya Yenice Barajı kurudu. Batı Karadeniz Kirazlıköprü, Doğu Karadeniz Torul, Kuzey Ege Bayramiç, Doğu Akdeniz Yalnızardıç, Van Gölü Zernek Ve Sarı Mehmet Barajları kurudu kuruyacak. En dolu baraj ise yüzde 102,8 ile Batı Karadeniz Köprübaşı Barajı. 30 civarında göl kurudu, 20'ye yakın göl de kurumak üzere.

ŞEFFAFLIK PLATFORMUNDA PAYLAŞILAN VERİLER

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 13 Mayıs 2016 tarihli ve 6282-4 kararı; “Organize Toptan Elektrik Piyasalarında Şeffaflığın Teminine İlişkin Usul Ve Esaslar” ile yayınlamakla yükümlü.

Karar son olarak 06 Ocak 2022 tarihli 10711 Sayılı Kurul Kararı ile güncellendi. Bu nedenle de EPİAŞ tarafından istenen verileri kuruluşlar kurul kararıyla onaylanan “Şeffaflık Platformunda Yayımlanacak Veriler Listesi'ndeki” verileri, zamanında, belirlenen formatta ve doğru bir içerikle Şeffaflık Platformunda paylaşmakla yükümlü.

KURUMAK ÜZERE OLAN BARAJLAR

Şeffaflık Platformunda paylaşılan 20 Eylül tarihli verilere göre doluluğu bitmek üzere olan barajlar şunlar:(Yüzde) Batı Karadeniz Kirazlıköprü 1.3, Doğu Karadeniz Torul 3.5, Kuzey Ege Bayramiç 4.4, Doğu Akdeniz Yalnızardıç 6.6, Van Gölü Zernek Ve Sarı Mehmet Barajları, 7.9, Marmara Yenice-Gönen 8.5 dolu.

YÜZDE 50'NİN ALTINDAKİLER

Ceyhan Aslantaş 14.7

Batı Karadeniz Hasanlar 16.2

Kızılırmak Yamula 17.3

Ceyhan Kozan 19.0

Ceyhan Kartalkaya 19.8

Yeşilırmak Çekerek 20,6

Seyhan Göktaş 21,3

Susurluk Manyas 22.6

Doğu Akdeniz Gökçeler 23.8

Antalya Karacaörenı 24.6

Susurluk Çaygören 25.0

Seyhan Çatalan 27.2

Ceyhan Sır 28.8

Susurluk Çınarcık 31.6

Sakarya Boğazköy 32.1

Doğu Akdeniz Berdan 34.0

Batı Akdeniz Alakır 34.5

Kızılırmak Kapulukaya 35.2

Büyük Menderes Cindere 38.9

Yeşilırmak H.Uğurlu 41.1

Doğu Akdeniz Gezende 43.2

Yeşilırmak Almus 44.6

Doğu Akdeniz Ermenek 44.7

Asi Büyük Karaçay 44.9

Yeşilırmak S.Uğurlu 45.1

Seyhan Köprü 47.4

Sakarya Gürsöğüt-2 48.4

Antalya Karacaören I 48.8

Ceyhan Kandil Hes 49.0

Yeşilırmak Gölova 49

YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE DOLU BARAJLAR

Kızılırmak Obruk 50,7

Kızılırmak Güldürcek 52,5

Büyük Menderes Çapalı Dinar Karakuyu 52,6

Seyhan Karakuz 54,3

Antalya Sorgun 54,8

Sakarya Gökçekaya 56,2

Seyhan Gümüşören 57,3

Kızılırmak Boyabat 57,8

Ceyhan Menzelet 58,0

Sakarya Sarıyar 61,9

Doğu Karadeniz Topçam-Ordu 62,5

Doğu Karadeniz Yaşmaklı 62,8

Doğu Akdeniz Alaköprü 63,3

Seyhan Bahçelik 66,5

Doğu Karadeniz Kürtün 66,6

Sakarya Kargı Barajı ve HES 69,1

Seyhan Kavşakbendi HES 69,2

Susurluk Devecikonağı 70,7

Yeşilırmak Kılıçkaya 71,1

Kızılırmak Bayramhacılı HES 71,1

Doğu Akdeniz Pamukluk 72,5

Yeşilırmak Ataköy 73,9

Kızılırmak Altınkaya 74,5

Seyhan Feke-2 75,8

Sakarya Gürsöğüt-1 Barajı 76,9

Yeşilırmak Tepekışla 77,9

Antalya Oymapınar 79,9

Seyhan Yedigöze 79,9

Kızılırmak Derbent 82,3

Kızılırmak Çermikler 86,2

Ceyhan Berke 90,0

Seyhan Menge HES 91,6

Ceyhan Kılavuzlu 91,6

Ceyhan Sarıgüzel HES 92,6

Yeşilırmak Çamlıgöze 93,6

Antalya Manavgat 96,3

Kızılırmak Kesikköprü 99,7

Batı Karadeniz Köprübaşı 102,8

MUĞLA BARAJLARI ÇOK KRİTİK SEVİYEDE

Türkiye'de en fazla yağış alan iller sıralamasında 4'ncü olan Muğla'da baraj seviyeleri son yılların en düşük seviyelerinde seyrediyor. Geyik Barajı'nda yüzde 16, Mumcular’da ise yüzde 10 seviyelerinde su kaldı. Meteorolojiden edinilen bilgiye göre ise geçtiğimiz yıllarda Eylül ayı yağışları bu yıl gerçekleşmedi ve önümüzdeki günlerde de yağış beklenmiyor.

Kış aylarında yeterli yağışın alınamaması, yer altı su kaynaklarının azalması ve bilinçsiz su tüketiminin artması nedeniyle Muğla'daki barajların doluluk oranlarında ciddi düşüşler gözleniyor. Özellikle yüzde 90 doluluk oranının altına düşmeyen Marmaris Atatürk Barajı bugün itibariyle yüzde 60 seviyelerine geriledi.

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ SON DURUM

Pabuçdere yüzde 2.81, Kazander 4.8, Büyükçekmece 4.83, Sazlıdere 9.88, Terkos 12.12, Elmalı 16.35, Alibey 17.4, Istrancalar 17.77, Darlık 38.6 ve Ömerli Barajı 54.68 olarak ölçüldü.

GÖLLERDEKİ DURUM



Barajlarındaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyelerine ulaşırken Türkiye'nin göllerinde yaşanan tablo da korkutucu boyutlara ulaştı. Bilim insanları küresel ısınmanın etkisiyle azalımın dışında, gölleri besleyen su kaynaklarına enerji santrallerinin kurulması, yanlış sulama politikaları ve sanayi atıklarıyla oluşan kirliliğin devam etmesi halinde Türkiye'nin “gölsüz” bir ülke haline geleceğini açıklıyor.

İŞTE KURUYAN GÖLLER



Girdev, Karagöl, Sarıgöl, Gölcük, Keklicek, Nohut ve Manay Antalya bölgesi. Konya'da Akşehir ve Ereğli bitti bitiyor. Yine Arpaçayırı, Suğla, Çumra Ovası, Meke, Güvenç, Hotamış Sazlıkları, Samsam kurudu. Burdur'da, Kestel, Karaevli, Yazır, Mamak, Heybeli, Kurugöl, Neylerli, Pınarbaşı, Genceli ve Karadayı sazlıkları kurudu. Antalya Avlan, Konya-Afyonkarahisar arasındaki Akşehir, Sivas'taki Tecek Gölü de tamamen kuruyan göller arasında.

Tuzlu Burdur Gölü'nün suyu ocakları, kuyu, baraj ve göletler yüzünden yüzde 50'ye varan su kaybetti. Göller Bölgesi'ndeki irili ufaklı 40 gölün sayısı yarıya indi.

Beyşehir ve Eğirdir göl özelliğini kaybetti. Üzerine havaalanı bile yapılan 100 kilometrekarelik Amik Ovası'nın kurutulduğu Hatay'da deprem sonrası insanlar büyük su sıkıntısı çekiyor.

KURUMAK ÜZERE OLANLAR

Türkiye'nin yedinci büyük gölü olan Burdur Gölü, Afyon ve Denizli sınırları içerisindeki Acıgöl, Kırşehir'deki Seyfe Gölü, İstanbul Terkos, Burdur Yarışlı, Konya Uyuz Gölü, Manisa Marmara Gölü yok olmak üzere. Marmara ve Bursa arasındaki İznik Gölü de tehlikede. Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90'ını, Kocaeli'nin ise yüzde 15'ini karşılayan Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi sürekli düşerken bazı yerlerde suların yaklaşık 20-25 metre çekildi.

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