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Veteriner çalışanı müşteriyi pompalıyla öldürdü

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde veteriner kliniği çalışanı, tartıştığı müşteriyi pompalı tüfekle öldürdü.

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Veteriner çalışanı müşteriyi pompalıyla öldürdü

Çiftlikköy Mahallesi’ndeki bir veteriner kliniğinde çalışan G.Ö. (25) ile müşteri Mehmet Bozdoğan (39) arasında iddiaya göre, alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından G.Ö. pompalı tüfekle Bozdoğan’a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Bozdoğan’ı hastaneye kaldırdı. Bozdoğan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan G.Ö’nün yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. (AA)

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