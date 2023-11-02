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Vicdansızlığın böylesi! Bebeği poşete koyup çöpe attılar

Kastamonu'da çöp konteynerinin yanında çöp poşetinin içinde yeni doğmuş erkek bebek bulundu.

Yayınlanma: 21:09 - 02 Kasım 2023 Güncellenme:
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Vicdansızlığın böylesi! Bebeği poşete koyup çöpe attılar

Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak'ta vatandaşlar, bir çöp konteynerinin yanından ses geldiğini duydu.

Konteynerin yanındaki çöp poşetinin içinde bebek olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşadığı belirlenen bebek, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, bebeği bırakan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

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