İmamoğlu’ndan sert tepki: Aklı kıt olduğunu düşünüyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Manisa mitinginde konuştu. Milletvekili adayı olan bakanların 14 Mayıs seçimlerine yönelik açıklamalarına tepki gösteren İmamoğlu, “Vatandaşın oy kullanarak darbe yapacağını düşünen insanların gerçekten aklı kıt olduğunu düşünüyorum. Bunların aklından kimseye hayır gelmez” dedi.

İlker KILIÇASLAN

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile birlikte Manisa Akhisar'da miting düzenledi.

“BUNLARA KARŞI HİÇ KAYBETMEDİM”

İmamoğlu, şunları söyledi:

* “Sporda ve siyasette düşmanlık olmaz. Rakibe düşman denilmez. Düşman gibi davranılmaz. Sadece ve sadece rakip olurlar. Çıkar yarışırsın; ya yener ya da yenilirsin… Ha ben bunlara karşı hiç kaybetmedim, onu söyleyeyim bu arada… Yenilirsen de rakibini tebrik edersin, yoluna devam edersin.

“KORKULARI BÜYÜDÜ”

* Siyaset savaş değil. Siyaseti ölüm kalım gibi göstermeye kalkanlar, milletin iradesinden korkanlardır. Şu an biraz korkuları büyüdü, korku büyüyünce insan ne yaptığını, ne dediğini bilmez hale gelir. Sapla samanı karıştırır. Bunlar da o hale geldiler. 14 Mayıs'ı kalktılar, ‘siyasi darbe girişimi' dediler. Bak bak bak bak… Garip bir durum.

“BUNLARIN MİLLETE SAYGISI DA YOK”

* Yalnız şöyle bir darbe; onlar kazanınca siyasi irade tecelli ediyor, başkası kazanırsa onun adı darbe oluyor. Bu saçmalıklarla bu ülkenin düzgün, namuslu, makul insanlarını kandırabileceklerini düşünüyorlar. Bunların millete saygısı da yok. Bunların kendilerinden başka düşündükleri hiç kimse yok. Sadece kendilerini düşünüyorlar.

“BUNLARIN AKLINDAN KİMSEYE HAYIR GELMEZ”

* Vatandaşın oy kullanarak darbe yapacağını düşünen insanların gerçekten aklı kıt olduğunu düşünüyorum. Bunların aklından kimseye hayır gelmez.”

“O KUCAKLAŞMADA HEPİMİZ OLACAĞIZ”

Mitingte konuşan Özel ise “Pazartesi günü hem Ekrem Başkan, hem Mansur Başkan ile birlikte Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda bir kucaklaşmaya gidiyoruz. O kucaklaşmada hepimiz varız, hepiniz varsınız. Ve partimizin genel başkanı, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu var” dedi.

İMAMOĞLU’NDAN ‘WINNER’ MESAJI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 Nisan’da AKP Gençlik Kolları'nın Ankara ATO Congresium'da düzenlediği ‘Gençlik İçin Hemen Şimdi' programındaki sözleri dikkat çekmişti.

Erdoğan, bir AKP’linin açtığı pankarttaki “Yağmurlu bir günde görmüştüm seni, üzerinde winner ceketin vardı” yazısında ‘kazanan’ anlamına gelen İngilizce ‘winner’ kelimesini marka zannederek “Ben yerliyim, milliyim. Onları giymem” yorumunu yapmıştı.

Erdoğan’ın sözleri sonrası, İmamoğlu da Twitter hesabından “Bu seçimin ‘winner’ı millet olacak, 86 milyon kardeşimiz olacak gençler, göreceksiniz” paylaşımı yaptı. İmamoğlu paylaşımında mitingten bir fotoğrafa da yer verdi.

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