Yabancı uyruklular ‘devlet’ yalanıyla 4 milyon lira dolandırdı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yabancı uyruklu 3 kişi, "Devlete yardımınız lazım" diyerek yaklaşık 4 milyon liralık vurgun yaptı.

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Gediz’e bağlı Altınkent köyünde oturan ve yurtdışından emekli Abdullah Karaca’yı telefonla arayan kişiler, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak bir FETÖ operasyonu yapılacağını ve paraya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Dolandırıcılar, “Devlete yardımınız lazım. Bu konudan kimseye bahsedemezsiniz, çok gizli operasyon” diyerek Karaca’yı ikna etti.

1 KİLO ALTIN, 70 BİN EURO

Abdullah Karaca, eşi ile birlikte evden aldıkları 1 kiloya yakın altın ve 70 bin euro parayı Gediz Devlet Hastanesi yakınlarında buluştuğu 3 kişiye teslim etti.

ARABASINI BİLE SATTIRDILAR

Dolandırıcılar ayrıca, Karaca’nın kendisine ait otomobili satıp parasını verdikleri Iban numarasına havale etmesini de istedi. Dolandırıcıların sarmalından kurtulamayan Karaca, Uşak’ta bir oto galerisine 410 bin liraya sattığı aracın parasını da verilen Iban numarasına havale etti.

DOLANDIRILDIĞINI ANLADI, POLİSE BAŞVURDU

Abdullah Karaca kendisine, “Operasyonun 15.09.2023 tarihinde bitecek. Gönderdiğin paralar ve altınlar operasyon sonunda sana geri verilecek” diyen dolandırıcılardan bir daha haber alamayınca şüphe üzerine polise başvurdu.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

YAKALANDILAR

Yapılan operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli H.E.H. (20), R.E. (26) ve M.H.B. (22) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli Gediz Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. (DHA)

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