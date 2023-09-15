Yabancıların kartlarını ele geçirerek yüz binlerce liralık vurgun yaptılar

İstanbul’da yabancılara ait kredi kartı bilgilerini ele geçirerek yüz binlerce liralık ürün siparişi veren şüpheliler, operasyonla yakalandı.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Polis ekipleri 2 şüphelinin, yabancı şahıslara ait kredi kartı bilgileri ile bir alışveriş sitesi üzerinden piyasa değeri yüksek ürünler aldığını belirleyip, çalışma başlattı. Araştırmalarda şüphelilerin farklı kişilere ait kartlarla da harcama yaptıkları anlaşıldı.

İKİ KİŞİ YAKALANDI

Elde edilen bilgilerin ardından teknik ve fiziki takip yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla 2 şüpheli adreslerine düzenlenen baskınla yakalandı.

Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde birçok yabancı şahsa ait kredi kartı bilgilerinin olduğu belirlendi. bu kartları kullanarak yüz binlerce lirayı bulan ürünler sipariş ettikleri anlaşıldı.

Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğeri ise tutuklandı.