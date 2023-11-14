Yağışlar etkili oldu, barajların doluluk oranı arttı

İstanbul'da etkili olan yağışın ardından barajlardaki doluluk oranı yükselişe geçti. Barajların doluluk oranı bir günde yüzde 16.47'den yüzde 17.08'e yükseldi.

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İstanbul’da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki doluluk oranı yükselmeye başladı. Bir gün önce yüzde 16.47 olarak ölçülen baraj doluluk oranları İSKİ verilerine göre bugün 17.08 olarak ölçüldü. Kuraklık yüzünden büyük ölçüde su kaybeden Alibeyköy Barajı’nda doluluk bir günde yüzde 15.6’dan 17.66’ya yükseldi.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK ORANI

İstanbul’da kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından düşen barajlarındaki doluluk oranları sonunda yükselişe geçti. İstanbul’da dün etkili olan ve gün boyu devam eden yağışların ardından ortalama doluluk oranı yüzde 16.47’den yüzde 17.08’ye çıktı. Ancak barajlardaki doluluk oranlarında yaşanan artışa rağmen ortalama doluluk oranı son 10 yılın en düşük doluluk oranı olarak kayıtlara geçti.

5 BARAJ YÜZDE 10’IN ALTINDA

İstanbul’a su sağlayan önemli barajlardan bir olan Alibeyköy barajı, yağışlı havadan olumlu yönde etkilendi. Baraj doluluk oranı bir gün önce 15.6 olarak ölçülürken, 24 saat içinde 17.66’a çıktı. İstanbul’un en dolu barajı yüzde 35.37 ile Ömerli barajı oldu. İstanbul’da 5 baraj yüzde 10 doluluk oranın altında kalırken, Sazlıdere Barajı yüzde 2.92’lik, Papuçdere Barajı ise yüzde 2.96’lık doluluk oranlarıyla adeta kurudu.

BARAJLARIN GÜNCEL DOLULUK ORANLARI ŞÖYLE

Ömerli %35.37

Darlık %26.92

Elmalı %20.32

Terkos %08.62

Alibeyköy %17.66

Büyükçekmece % 5.4

Sazlıdere % 2.92

Istrancalar %18.82

Kazandere % 6.74

Papuçdere %2.96

(DHA)