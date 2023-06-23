Yağmur ve selle boğuşan Ordu’da fındık üreticileri güneş duasına çıktı

Ordu’da bu yıl yoğun yağış ve sellerle boğuşan fındık üreticileri, fındıkta küllenme hastalığının ortaya çıkması üzerine güneş duasına çıktı.

İsmail AKDUMAN

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Ordu'da bu yıl uzun süredir devam eden yağışlar nedeniyle fındık bahçelerinde mantar kaynaklı külleme hastalıkları ortaya çıktı. Bir yandan yağmurla bir yandan da selle mücadele eden bir grup fındık üreticisi imam eşliğinde güneş duasına çıktı.

FINDIĞA ZARAR VERDİ

Türkiye'nin en fazla fındık üreten kenti olan Ordu'da fındık sezonu yaklaşırken bahçelerinde küllenme hastalığı görülen çiftçiler güneş açsın diye dua etti. Emekli Din Görevlisi İlahiyatçı Yazar Hüseyin Deniz tarafından yapılan duada, şu ifadeler kullanıldı:

*Göklerin olan ulu Allah’ım. Affına sığındık kapına geldik. Inayetine sığındık lütfuna geldik. Ya Rab varlığın yücedir. Rahmetsin. Rahman’sın. Marifet sahibisin Rabb’im şu anda çoluk ve çocuğumuzun rızkı olan fındığın, mahsulümüzün gelinlerimizin çeyizi olan, çocuklarımızın kalemi, defteri olan her şeyimizin başı olan, yaşantımızın özü rahmet içerisinde çürümeye mahkum kaldı.

*Senin arzında, senin makamında güneşin var ya Rabb’i. Şu bulutları üzerimizden kaydır. Bize güneşin yüzünü göster Allah’ım. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin” İfadeleri kullanıldı.

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