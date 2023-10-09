Yakalama kararı bulunan taksici denetimde yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Eminönü'nde taksilere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetim sırasında hakkında yakalama kararı bulunan taksici Sinan Aktı gözaltına alındı.

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İstanbul’da Sivil trafik ekipleri tarafından Eminönü’nde taksilere yönelik yapılan denetimde, araçların ruhsatları, sürücülerin belgeleri, taksi çalışma ruhsatları ile birlikte taksimetreler kontrol edildi. Denetleme sırasında hakkında yakalama kararı bulunan ve taksicilik yapan Sinan Aktı, gözaltına alındı.

Ali Ekber Okat isimli bir taksici ise, yabancı müşterilerin bindiğinde taksimetrede bulunan 839 lira ücreti sıfırlamadan, yolcuları aldığı belirlendi. Okat’a bin 979 lira ceza kesildi. Denetim sırasında 4 taksiciye toplamda 4 bin 238 lira ceza kesildi.

“MAHKEMEDEN SONRA YAKALAMAM ÇIKMIŞ”

Hakkında yakalama kararı olduğunu öğrenen Sinan Aktı, “Benim haberim yok, daha önce bir mahkemem vardı, beraat etmiştim. O mahkemenin üzerinden sonra yine yakalamam çıkmış. Bu ilk defa böyle oldu. Tabi ki medya görevini yapacak, taksici görevini yapacak, polis görevini yapacak” dedi.

“OTEL İLE ANLAŞMALI YOLCU”

Taksici Ali Ekber Okat, polis memurunun bir önceki yolcuyu indirdikten sonra taksimetreyi kapatmadığını söylemesi üzerine, “Onlardan ücret talebi yok, eksi artı bir şey yok, müşteriyle konuştunuz, otel ile anlaşmalı yolcu bunlar, o ücreti istemedim” diyerek kendini savundu. Polisin 839 TL’lik ücret hakkında “İstemeyeceğinin garantisini verebilir misin?” sorusuna ise, “Yolcular garantisini verdi ya” şeklinde cevapladı. (DHA)