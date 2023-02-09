Yakınlarını depremde kaybeden CHP’li vekil: Bize ceset torbası gönderin

Ailesinden 10'dan fazla kişiyi depremde kaybeden CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur yetkililere “Lütfen ama lütfen bize çadır gönderin. Seyyar tuvalet gönderin. Lütfen ama lütfen bize ceset torbaları gönderin. Enkaz altında kaç kişinin cansız bedeni var bilmiyoruz” diye seslendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yakınlarını depremde kaybeden CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, depremin yerle bir ettiği Hatay’dan, son gelişmeleri ve ihtiyaçları paylaştı. CHP’li Güzelmansur yaşadıklarını ve sonu durumu şöyle anlattı:

“CENAZELERİNE BİLE GİDEMEDİM”

. Depreme Hatay’da yakalandım. Ailemden birçok can kaybı var. Onların cenazesine bile gidemedim. Acısını dahi yaşayamadım. Bir canımızı daha nasıl kurtarabiliriz gayretiyle, her saniyesini değerlendirerek, 4 gündür uykusuz bir şekilde arama kurtarma çalışmalarına katılıyorum.

“ELEKTRİK YOK”

.4 gündür elektriğimiz yok. Çadırlarımız yetersiz. Burada evlerin çoğu ya enkaza döndüğü ya da kullanılamaz vaziyette olduğu için insanlarımız gecesini gündüzünü sokakta geçiriyor. Arabalarda yatıp kalkıyorlar. O yüzden çadır ihtiyacımız çok fazla.

“CESET TORBASI GÖNDERİN”

. Burada binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Enkaz altında kaç kişinin cansız bedeni var bilmiyoruz. Ama ceset torbası da yetersiz. Buradan yetkililere sesleniyorum: Lütfen ama lütfen bize çadır gönderin. Lütfen ama lütfen bize seyyar tuvalet gönderin. Lütfen ama lütfen bize ceset torbaları gönderin.

İlginizi Çekebilir 'Çalışmalar enkazdan ses gelmediği için durdu, ses mi kalır 72 saat oldu!'

İlginizi Çekebilir Deprem sonrası boşaltılan binadan hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı