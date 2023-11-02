Yalova limanında operasyon: 10 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi
Gümrük muhafaza ekipleri Yalova limanında uyuşturucu operasyonu düzenledi. 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat “Gümrük muhafaza ekiplerince Yalova’daki liman sahasında yürütülen uyuşturucu operasyonunda 10 milyon lira değerinde 80 kilo esrar ele geçirildi” dedi.
Ticaret Bakanı Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla ilgili bilgi verdi.
Bolat, paylaşımında “Gümrük Muhafaza ekiplerimiz zehir tacirlerine yönelik mücadelesine başta gümrüklü sahalar olmak üzere ülkenin her noktasında kararlılıkla devam edecektir. Ekiplerimizi başarıları için tebrik ediyor, görevlerinde kolaylık diliyorum. Uyuşturucu tacirlerine geçit yok” sözlerine yer verdi.