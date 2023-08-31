Yangın 5 evi küle çevirdi

Erzurum'un Pazaryolu ilçesinde bir evde çıkan yangın, bitişikteki evlere de sıçradı. Kısa sürede 5 evin alevler içerisinde kaldığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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Konekyeri mahallesinde çıkan yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Alevler bitişikteki diğer evlere de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bayburt’tan da takviye ekipler yönlendirildi. Olay yerine ulaşıp alevlere müdahale eden ekiplere, mahalleli de destek verdi.

5 EV ZARAR GÖRDÜ

Pazaryolu ilçesinin en büyük köylerinden biri olan 650 hane, 1200 nüfuslu kırsal Konakyeri Mahallesi’nde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 ev ve eklentileri ile ahırlar zarar gördü.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. (DHA)

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