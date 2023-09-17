Yangın 8 evi küle çevirdi

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan yangın, bölgede korkuya neden oldu. Yangında 8 ev ve 3 samanlık tamamen kullanılamaz hale geldi.

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Kastamonu’nun Araç ilçesindeki Tavşanlı köyünde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki ahşap evlere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

8 EV 3 SAMANLIK YANDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, 8 ev ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Araç ilçesi Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, alevlerin ormana sıçramaması için havadan da müdahale gerçekleştirildiğini söyledi. Sarıkaya, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirtti.

Yangında evleri yanan vatandaşlara Araç Kaymakamlığı ve belediye tarafından konteyner ve gıda yardımı yapıldı. (DHA)

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