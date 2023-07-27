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Yangın büyüdü, iki şehir arası ulaşım durdu

Kütahya'da bir tarlada anız yakılması sonucu çıkan yangın, seramik fabrikasına sıçradı. Fabrika bahçesinde bulunan paletlerin tutuşması ve rüzgarın da etkisiyle alevler büyürken, Eskişehir- Kütahya yolu trafiğe kapatıldı.

Yayınlanma: 18:47 - 27 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Yangın büyüdü, iki şehir arası ulaşım durdu

Kütahya- Eskişehir yolu 4’üncü kilometrede bulunan İnköy mahallesindeki bir tarlada yangın çıktı. Yakılan anızlardan yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle ekinleri tutuşturdu.

YANGIN SIÇRADI

İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, tarladaki yangın kısa sürede bir seramik fabrikası ile bahçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu paletlere sıçradı.

10 itfaiye aracı, 2 arazöz, 1 TOMA ve 50 personelle yangına müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına çevredeki fabrikalara ait kepçe ve dozerler de destek veriyor.

Dumandan etkilenen 2 itfaiye erine ise olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince müdahale edildi.

İKİ ŞEHİR ARASI ULAŞIM DURDU

Yoğun duman nedeniyle Eskişehir- Kütahya istikameti trafiğe kapatılırken, söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)

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