Yangın göleti var ama su yok! Helikopterler denizden su alarak yangına müdahale ediyor

Hatay’ın Belen ilçesi Solukoluk mevkisinde orman yangınlarına daha hızlı müdahale edilmesi amacıyla yapılan yangın göletinin kuruduğu ortaya çıktı. Kuruyan gölden su alamayan helikopterler kilometrelerce ötedeki denizden su almak zorunda kalıyor.

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Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Soğukoluk Mahallesi Armutçuk mevkisinde dün saat 14.00 sıralarında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın bölgesinde giden SÖZCÜ TV ekibinden muhabir Günnur Saydam ve kameraman Uğur Koçkaya, bölgedeki bir skandalı ortaya çıkardı.

YANGIN GÖLETİ VAR AMA İÇİNDE SU YOK

Solukoluk mevkisinde orman yangınlarına daha hızlı müdahale edilmesi için yapılan yangın göletinin suyunun çekildiği ve göletin dibinde sazlıkların yeşerdiği görüldü.

HELİKOPTERLER DENİZDEN SU ALARAK MÜDAHALE EDİYOR

Kuruyan göletten su alamayan yangın söndürme helikopterleri yangına müdahale etmek için kilometrelerce ötedeki denizden su alarak yangına müdahale etmeye çalışıyor. Yangın göletinin yönetmeliğe uygun yapılmadığı için su tutmadığı iddia ediliyor.

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