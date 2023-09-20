Yangın ihbarından dehşete düşüren cinayet çıktı
Amasya'nın Merzifon İlçesinde yanan araçtan cansız bedeni çıkan Yılmaz Uyanık'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 6 saat içinde çözülen cinayetle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı...
Merzifon ilçesi Sarıbuğday köyü Gölet mevkinde dün akşam saatlerinde araç yangını ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, otomobilin içinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi buldu.
Olayın cinayet olabileceği şüphesi üzerine Merzifon İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Ekiplerin yaptığı 6 saatlik çalışma sonucu otomobilde bulunan cesedin Yılmaz Uyanık’a ait olduğu belirlendi.
Olayın şüphelisinin de A.M. olduğu, Yılmaz Uyanık’ı başına taşla vurarak öldürdüğü, ardından otomobili ateşe verdiği tespit edildi. A.M. gözaltına alındı. (DHA)