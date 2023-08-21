Yangın sırasında aşağı atlamışlardı! İBB eski daire başkanı kurtuldu, eşi öldü

İstanbul Kadıköy'deki 3 katlı binada çıkan yangında balkonda mahsur kalan çift kendini boşluğa bıraktı. Olayda, Hatice Arslan hayatını kaybederken, eski İBB Daire başkanı Cemil Arslan ve kızı Şeyma Arslan yaralandı.

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Yangın, gece saat 04.15 sıralarında Acıbadem Mahallesi Tekin Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı binanın 3’üncü katında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çıktığı dairede kalan Hatice Arslan, eşi Cemil Arslan ve kızları Şeyma Arslan, yangını fark ederek alevlerden kaçmaya çalıştı.

KENDİLERİNİ BOŞLUĞA BIRAKTILAR

Alevlerin kısa sürede daireyi sarması nedeniyle aile, balkona çıktı. Alevlerin balkona doğru ilerlemesiyle demir korkuluklardan aşağı doğru sarkan çift, daha fazla tutunamayıp kendilerini 3’üncü kattan boşluğa bıraktı.

BİRİ ÇARDAĞA, DİĞERİ ZEMİNE DÜŞTÜ

Cemil Arslan çardağın üzerine düşerek yaralanırken, zemine düşen eşi Hatice Arslan hayatını kaybetti. Yoğun dumandan etkilenen kızları Şeyma Arslan ise yangın kontrol alındıktan sonra merdivenleri kullanarak aşağı inmeyi başardı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri, Cemil Arslan ve Şeyma Arslan’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Kadıköy Numune Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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