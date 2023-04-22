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Yangın sonrası acı haber: Üçüz kardeşlerden 2’si öldü 1’i yaralandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde evde çıkan yangında 8 yaşındaki üçüz kardeşlerden 2'si öldü 1'i ağır yaralandı.

Yayınlanma: 22:27 - 22 Nisan 2023 Güncellenme:
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Yangın sonrası acı haber: Üçüz kardeşlerden 2’si öldü 1’i yaralandı

Buluklu Mahallesi’nde 3 katlı apartmanın ikinci katındaki Zeliha ve Engin Cesur çiftinin dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

8 YAŞINDAKİ ÜÇÜZLERDEN İKİSİ ÖLDÜ

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İkamete giren ekipler, 8 yaşındaki üçüz kardeşlerden Egemen ve Nevzat’ın öldüğünü, Nisa Cesur’un ise ağır yaralandığını belirledi.

Yaralanan çocuk, ambulansla Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekiplerin dairedeki soğutma çalışmaları sürüyor. (AA)

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