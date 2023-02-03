Yapımı tamamlanan köprü bir aydır hizmete açılmıyor

Pertek Hozat yol projesinin içinde yer alan Singeç Köprüsü'nün yapımı tamamlanmasına rağmen bir aydır rağmen hizmete açılmaması tepki çekti

Evren DEMİRDAŞ

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2016 yılında yapımına başlanan ve 2020 yılında tamamlanması planlanan 42 km'lik Pertek – Hozat yol yapım projesinin içinde yer alan Singeç Köprüsü, yıllardır süren mağduriyetin ardından tamamlanmış olmasına rağmen hizmete açılmadı.

CHP'li vekil Polat Şaroğlu, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi vererek Singeç Köprüsü’nün projesinin tamamlanmasına rağmen hizmete açılmamasının gerekçesini sordu.

“KÖPRÜYÜ SİYASİ ŞOVA DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN İNSANLARA EZİYET EDİLİYOR”

Tunceli'nin ulaşım açısından büyük sıkıntılar çekmesine rağmen ulaşımı kolaylaştıracak çalışmaların tamamlanmasına rağmen hizmete açılmadığını belirten CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, şunları söyledi:

“Singeç köprüsünün tamamlanmasına rağmen hizmete açılmamasıyla ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğüne üç kez sormama rağmen müdür bey telefonlarıma cevap vermedi.

Bu köprünün bitmesine rağmen sırf AKP'nin siyasi şovuna dönüştürmek için maalesef halka eziyet ediyorlar. Singeç köprüsü yaklaşık 3 buçuk kilometre yolu kısaltıyor ve en az insanların ulaşımını 10 dakikalık bir ulaşıma düşürüyor.

O bölge ciddi anlamda virajlı bir yol trafik açısından sürekli kazalara neden olan bir yerdi. Bu sorunu çözmek amacıyla 2016 yılından başlayan köprü çalışması 2020 yılında bitmesi gerekirken bu yıl bitti.

Ancak bu seferde bitmiş olan köprüyü sırf siyasi şova dönüştürmek ve bir bakanın ya da cumhurbaşkanının açılışını yapması için biten köprü hizmete açılmayarak insanları siyasi rantlarına kurban ediyorlar. Vatandaşların kısa zamanda güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak gibi bir imkanları olmasına rağmen insanları hala mağdur edilmeye devam ediyorlar.

Burada vatandaşlarımızın ciddi tepkisi var. Bu mağduriyetin son bulması ve yetkililerin yapımı tamamlanan köprünün açılması için harekete geçirmek adına meclise soru önergesi verdik. Pazartesi günü yine bu konuyu mecliste dile getireceğim, kimse keyfi uygulamalarıyla insanlara eziyet edemez.

Zaten Tunceli'ye yapılan hizmet, Hozat, Çemişgezek, Nazimiye yolları yedi yıldır yapılmıyor. İki tane dozer göndererek şehre hizmet ettiklerini zannediyorlar. Nazimiye yolu 12 kilometreden 8 kilometreye düşecek deniliyor ama maalesef daha bir 500 metresi bile yapılmış değil.

AKP iktidarının bu ilgisizliği bölgeye bakış açılarının çok net bir şekilde gösteriyor. Mevzu Tunceli olunca AKP iktidarının kulakları kapalı, gözleri kör oluyor”

“SİYASİ BİR ŞOVUN MALZEMESİ HALİNE Mİ GETİRİLMEK İSTENİYOR?”

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sunan Şaroğlu, şu sorulara yanıt istedi:

“Singeç Köprüsü projesi tamamlanmasına rağmen vatandaşın hizmetine neden açılmamaktadır?

2016 yılında yapımına başlanan ve bitiş tarihi 2020 yılı olarak planlanan 42 km'lik Pertek – Hozat yol yapım projesinin içinde yer alan Singeç köprüsünün, yıllardır süren mağduriyetin ardından tamamlanmasına rağmen hizmete açılmamış olmasının makul gerekçesi nedir?

Tuncelili yurttaşlar ve bölge halkı tarafından en sık kullanılan yol güzergahlarından biri olan Singeç Köprüsü 15 günü aşkındır hizmete açılmayı beklemektedir. Yoksa hükümetiniz, buranın açılışını, seçim öncesi siyasi bir şovun malzemesi haline mi getirmek istemektedir?

Singeç Köprüsü’nü vatandaşın kullanımına ne zaman açacaksınız?”