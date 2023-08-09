Yapımı yılan hikayesine dönen Melen Barajı için yeni ihale

İstanbul’un su sorununu çözecek Melen Barajı’nın gövdesinde oluşan çatlakları güçlendirmek için başlayan inşaatın ekonomik nedenlerle tasfiye edilmesinin ardından güçlendirme projesini revize etmek üzere düzenlenen ihale sonuçlandı. Yapımı yılan hikayesine dönen baraj için 39.6 milyon liralık bir sözleşme daha imzalandı.

Özlem GÜVEMLİ

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Sakarya'dan İstanbul'a su getirmek için hazırlanan Melen Barajı projeleri DSİ Genel Müdürlüğünce 2011 yılında onaylandı, 2012 yılında 213.8 milyon liraya ihale edildi ve 2014 yılında da temeli atıldı.

2016 tarihinde bitirilmesi planlanan barajın gövdesinde su tutulmasına engel olacak derecede çatlaklar oluştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019'da göreve geldiğinde duran baraj inşaatını gündeme getirince DSİ, 2020 yılında 412 milyon 151 bin 148 TL’lik güçlendirme ihalesi düzenledi.

Ancak güçlendirme çalışmaları bu kez de ekonomik nedenlerle 2022'de durdu. DSİ bunun üzerine 11 Ocak 2023 tarihinde “Melen Barajı Revize Rehabilitasyon Proje Yapımı” için tekrar ihaleye çıktı. 17 Mart'ta ön yeterliliği tespit edelin adayları teklif vermeye çağırdı.

5 ay sonra ihalenin sonucu açıklandı. 39 milyon 650 bin TL'lik en düşük teklifin sahibi Su İş Proje Mühendislik ve Müşavirlik Limited Şirketi ihaleyi kazandı.

DSİ ile şirket arasında 5 Haziran 2023'te sözleşme imzalandığı duyuruldu.

DANIŞMANLIK İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİ

DSİ'nin rehabilitasyon projesi için 18 Mayıs 2023 tarihinde açtığı müşavirlik (danışmanlık) ihalesi, “yeterli sayıda teklifin çıkmaması” nedeniyle 12 Temmuz 2023'de iptal edilmişti.

Melen Barajı için 6 Mart 2014'te gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, barajın 7 Aralık 2016 saat 13.59’da bitirileceğini açıklamıştı.

Baraj inşaatının yapımı uzayınca Melen’in suyu İstanbul’a borularla aktarılmaya başlanmıştı.

Melen Barajı'nın açıklanan süreler içinde tamamlanamaması nedeniyle İSKİ Genel Müdürlüğü'nün meydana gelen zararın tespiti talebiyle açtığı dava da sürüyor.

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