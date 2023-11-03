Yardım kolisinden 22 milyonluk döviz çıktı

Mersin'de Yenişehir Belediyesi ekipleri, depremzedeler için Güney Kore'den gönderilen koliden 22 milyon Güney Kore Wonu buldu.

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Yenişehir Belediyesi’nin, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından kurduğu yardım depolama merkezi ile yardım malzemeleri türlerine göre tasnif edilip, hem deprem bölgesine hem de Mersin’e gelen depremzedelere ulaştırıldı.

POLİSE TESLİM ETTİLER

Merkezdeki yardım malzemelerini ayrıştırma çalışmalarına devam eden Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Güney Kore’den gönderilen kolinin içerisindeki kışlık montun cebinde, değeri 450 bin TL’nin üzerinde olan döviz buldu. 22 milyon Güney Kore Wonu tek tek sayılıp tutanak altına alındı, ardından da Cumhuriyet Şehit Turhan Kara Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi. (DHA)

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