‘Yardım TIR’ımız engellendi’ dedi, gerçek bambaşka çıktı

Sosyal medyada İstanbul’da bir dernek tarafından deprem bölgesine gönderilen yardım TIR'ının gerekçesiz engellendiği iddia edildi. Ancak gerçek bambaşka çıktı.

Habip ATAM

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Kahramanmaraş merkezli depremler ülkemizi yasa boğarken, hemen her mahallede deprem bölgesine gönderilmek üzere toplanan yardımlar, yaraların sarılması adına umut oldu.

Yardımlarla ilgili sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapılırken, bir derneğin polisin İstanbul'da yardım TIR’ını durdurduğu iddiası tepkilere sebep oldu.

‘YÖNETİCİLERDEN HABER ALAMIYORUZ'

Paylaşımda “Deprem bölgesine göndereceğimiz yardım tırımız gerekçesiz engellendi. Dernek başkanımız ve bir yöneticimiz Şehremini Polis Karakolunda gözaltına alındı. Saat 15.00 itibariyle yöneticilerimizden haber alamıyoruz” ifadelerine yer verilirken gerçek bambaşka çıktı.

SOPALARLA KAVGA ETTİLER

İstanbul Emniyetinden edinilen bilgiye göre, Saat 15.10'da emniyete yapılan ihbarda Fatih, Haseki Sultan Mahallesi'ndeki bir dernek önünde kavga olduğu ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemelerde, dernek çalışanları olan Sinan K. ve Salih K. ile M.Ö. isimli kişi arasında yardımla alakalı arbede çıktığı ve sopalarla kavga ettikleri tespit edildi.

Olayla ilgili taraflardan birinin şikayetçi olması sebebiyle dernek çalışanlarının polis merkezine sevk edilmesi sırasında sorun yaşandı. Polis ekiplerine sorun yaşatılınca, şüpheliler gözaltına alındı. Olayla ilgili yakalanan Sinan K. ve Salih K.‘ye “Kasten Yaralama” suçundan adli işlem başlatıldı.

KAVGA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan olayla ilgili emniyet birimleri güvenlik kamera kayıtlarını da topladı. Görüntülerde bir iş yerinin önünde odunlar olduğu görülürken, tarafların yerden aldıkları odalarla birbirlerini darp ettikleri yoruluyor.

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