Yargıtay’ın AYM kararına tepki yağıyor

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay için ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki yağdı. Siyasiler, sosyal medya hesaplarından kararı eleştirdi.

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Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı ile anayasayı ihlal ettiğini öne sürerek yüksek mahkemenin üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Yargıtay, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemlerinin başlaması için kararın bir örneğinin TBMM'ye gönderilmesine de karar verdi.

Karara tepki yağdı. Siyasetçiler sosyal medya hesabından kararı eleştirdi…

O paylaşımlardan bazıları şöyle:

CHP LİDERİ ÖZEL: YAŞANAN GELİŞMELER GÖRMEZDEN GELİNEMEZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay’ın, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı ile anayasayı ihlal ettiğini öne sürerek yüksek mahkemenin üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, “Bugün saat 21.00’de Grubumuzu yargıdaki son gelişmeler üzerine olağanüstü kapalı toplantıya çağırdım. Yaşanan gelişmeler hafife alınamaz, görmezden gelinemez. Bu, anayasayı ihlal suçunun ötesinde anayasal düzene karşı kalkışma girişimidir. Derhal bastırılmalıdır” dedi.

“BUNLAR YARGIÇ MÜSVEDDESİ BİLE OLAMAZLAR”

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ülkemizde anayasayı sadece Saray ihlal etmiyor, artık Sarayın yargıçları da anayasayı tanımaz hale geldi. Bu kararı ancak, yasaya uymayan, hukukun üstünlüğüne inanmayan ve vicdan sahibi olmayanlar alabilir. Bunlar yargıç müsveddesi bile olamazlar. Meslek onurunu koruyan, hukukun üstünlüğünü savunan ve vicdanını dinleyen AYM üyeleri tutuklanırsa şaşırmayacağım! Ayrıca… Yargıtay üyeleri önce, hiçbir kararın altında imzası olmayan bir kişiyi, Anayasa Mahkemesi üyesi yapmalarının utancını temizlesinler.”

“ÜLKEM NE HALE GELDİ YAZIK”

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt: “Yargıtay, Can Atalay hakkında ‘hak ihlali’ kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Yerinde bir karar(!) Anayasa Mahkemesi hemen kapatılsın(!) Anayasa Mahkemesi üyeleri tutuklansın(!) Hatta Guatemala’ya sürgüne gönderilsinler(!) Ülkem ne hale geldi yazık be!”

AKP’DEN TEPKİ: YARGITAY’IN KARARI HUKUKİ DEĞİLDİR

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Yargıtay’ın, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı ile anayasayı ihlal ettiğini öne sürerek yüksek mahkemenin üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Yazıcı, “Öyle olaylar olur ki, analiz yapmak için, konuşsan da konuşmasan da sorun olur. Hiç ve asla olmaması gereken öylesi bir olay yaşıyoruz. Yazık, çok yazık. Devleti oluşturan erkler, sorun çözümler. Asla sorun üretmez, üretemez. Birbirini çelmeleyemez” dedi.

AKP’li Şamil Tayyar, Yargıtay’ın, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı ile anayasayı ihlal ettiğini öne sürerek yüksek mahkemenin üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasını eleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tayyar, “AYM'nin kararını eleştirmek/yanlış bulmak ayrı, karara uymamak ayrıdır. Eleştirebilir, yanlış bulabilirsiniz ama uymamazlık edemezsiniz. Anayasa hükmü açık, karar bağlayıcıdır. Yargıtay 3.Ceza Dairesi'nin AYM kararına ‘uymama' iradesi, hukuki değildir. Kaldı ki AYM'nin benzer mahiyetteki Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Leyla Güven hakkındaki ‘hak ihlali' kararına uyulmuştu. AYM üyeleri hakkındaki suç duyurusu ise garabettir. Yargı eliyle hortlatılan bu tür hukuk dışı uygulamalar askeri vesayet dönemini hatırlatıyor, çok üzücü” ifadelerini kullandı.

“HUKUKTA YENİ BİR ÇIĞIR”

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan: “Ülkenin Yargıtay'ı AYM üyelerine “verdikleri karar nedeniyle” suç duyurunda bulunuyor! Hukukta yeni bir çığır.”

“TARAFSIZLIĞI RAFA KALDIRMA GİRİŞİMİ”

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da Yargıtay’ın, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı ile anayasayı ihlal ettiğini öne sürerek yüksek mahkemenin üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Zorlu, “100 yıllık Cumhuriyetimizde maalesef vahim bir hukuk skandalı daha yaşanmıştır. Yargıtay, Can Atalay hakkında hak ihlali veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Oysa AYM kararları yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar. Yargıtay'ın AYM kararına uymaması hukuken izah edilemezken AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması “Artık Türkiye'de hiçbir vatandaşın hukuk güvenliğinin kalmadığı” anlamına gelir. Ne yazık ki mahkemeler vasıtasıyla hak, hukuk, adalet tesis edilmediği gibi siyasi iktidar eliyle ülkenin adalet kalelerine darbe vurulmaktadır. Bu karar kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığını bir kez daha rafa kaldırma girişimidir. Bilinmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve devletin de mahkemelerin de meşruiyet kaynağı Anayasamızdır. İktidarın gücünü pekiştirmek için hukuku bir araç olarak kullanmasına, AYM'yi itibarsızlaştırmasına ve mahkemeler eliyle gövde gösterisinde bulunmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

“SKANDAL”

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu: “Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, AYM’nin Can Atalay kararına uyulmamasına ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına yönelik kararı hukuk skandalıdır. Bu rezaletin en önemli sebebi de bu ucube sistemin yarattığı etkilerdir. Ülkemizdeki bütün kuvvetler hem kendi aralarında hem de kendi içlerinde birbirine girmiş durumda. Bunun adı devlet krizidir. Ciddiyetten ve devlet bilincinden uzaklaşmanın sonucu budur.”

“YAZIKLAR OLSUN”

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale: “Yuh! Bu hukuk rezaletinde payı olan herkese yazıklar olsun.”

“ASIL YETKİ AŞIMI YUAPAN YARGITAYDIR”

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal: “Türk yargı tarihinde bir ilki yaşıyoruz! Yargıtay, Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında ‘hak ihlali' kararına imza atan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa'yı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını savundu. Yargıtay, böyle bir tespitte bulunamaz. Asıl yetki aşımı yapan Yargıtay'dır. Yargıtay eliyle yargıda kriz çıkarılmıştır.”

“YARGI ARTIK TÜRKİYE'DE SADECE BİR DİZİ ADI OLMUŞ”

İYİ Parti'li Mehmet Aslan: “Skandala bakın! Yargıtay, Anayasa mahkemesi üyeleri hakkında, verdikleri karara istinaden suç duyurusunda bulunuyor! Yargı artık Türkiye'de sadece bir dizi adı olmuş… Hukuk hepimize lazım, gün gelir size de lazım olur!”

“ASIL SUÇ AYM KARARLARINA UYMAMAK”

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Yargıtay’ın, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı ile anayasayı ihlal ettiğini öne sürerek yüksek mahkemenin üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Saraç, “Anayasa madde 153/6 ‘Anayasa Mahkemesi kararları …yargı organlarını ….bağlar.’ Asıl suç, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak ve uygulamamaktır” dedi.

“HERKES KARŞI ÇIKMAK ZORUNDADIR”

Eski CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de sosyal medyadan bir açıklama yaparak, “Yargıtay Anayasa'nın kendisine verdiği yetkiyi aşarak, adeta Anayasa Mahkemesi'ni fiilen lağv edecek bir darbe girişiminde bulunuyor. Türkiye çift hukuklu bir düzene geçerse devlet olma vasfını kaybeder. Bu yapılana bir devleti olsun isteyen herkes karşı çıkmak zorundadır!” dedi.

“KARAR HÜKÜMSÜZDÜR”

Sol Parti’den yapılan açıklamada ise, “Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Can Atalay hakkında vermiş olduğu karar Anayasa Mahkemesini dolayısıyla Anayasayı yok sayan bir karardır. Yargı açıkça siyasi iktidarın sopası olduğunu bir kez daha göstermiş olup karar hükümsüzdür. Anayasasız, hukuksuz, adaletsiz, haksız bu düzene karşı dayanışmayla mücadeleyi büyüteceğiz” ifadeleri yer aldı.

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