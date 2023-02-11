Yargıyla ilgili OHAL kararnamesi yayımlandı
OHAL kapsamındaki kararname ile hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresi, yakalama anından itibaren 4 günü geçemeyecek, Cumhuriyet savcısı gözaltı süresini 3 gün uzatabilecek.
Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnemesi, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.
OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile yargı alanındaki dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz gibi süreler, 6 Şubat’tan itibaren 6 Nisan 2023’e kadar durduruldu.