Yarın başlıyor! Hafta sonu için birçok şehre uyarı…

Meteoroloji tarafından yayınlanan tahminlere göre Türkiye yarından itibaren yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Cuma günü başlayacak olan yağışların, hafta sonu etki alanını artıracağı tahmin ediliyor.

Sozcu.com.tr

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerine göre hafta sonu Türkiye yağışlı günler geçirecek. Yarın İstanbul çevresinde ve Doğu Karadeniz’de etkisini gösterecek olan yağışlar haftanın ilk günüyle birlikte etki alanını daraltacak.

BUGÜN YEREL SAĞANAK GÖRÜLECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Erzurum’un kuzey ilçeleri, Adana’nın kuzey kesimleri ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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