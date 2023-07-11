Yasağa uymayan inşaat firmalarına komik ceza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasağına rağmen bazı şantiyelerde inşaat çalışmaları sürüyor. Kentte son 2 ay içerisinde yasağa uymadıkları belirlenen 624 firma hakkında tutanak tutulup, belediye ekipleri tarafından, Kabahatler Kanunu gereği 1295'er lira para cezası kesildi.

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Turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı Ege Bölgesi’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın genelgesiyle, 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında uygulanan, ‘Ağır iş makineleri ile yürütülen inşaat çalışmalarının yapılmamasına’ yönelik yasaklar kapsamında denetime takılan şirketlere para cezası uygulandı.

1295’ER LİRALIK PARA CEZASI

Muğla İl Kütür ve Turizm Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürlüğü de 4 Mayıs’ta gönderdiği yazıyla Bodrum’da yürütülen inşaatlarda gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan ‘Ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri için gerekli tedbirlerin alınmasını’ istedi.

Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan ekipler, 2 ay içerisinde, uygunsuz çalışma yapan ve inşaat genelgesine uymayan 624 firma hakkında işlem yapıp Kabahatler Kanunu gereği 1295’er TL para cezası uyguladı. Ekipler toplam 808 bin 80 lira cezai işlem uyguladı.(DHA)

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