Yaşamını yitiren AKP’li belediye başkanı toprağa verildi
15 Temmuz'da kürsüde konuşma yaparken beyin kanaması geçiren Erzurum’un Hınıs ilçesi Belediye Başkanı Erdoğan Eren, tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Eren'in cenazesi ikindi namazı sonrası Hınıs'ta toprağa verildi.
Hınıs’ta düzenlenen 15 Temmuz törenleri sırasında kürsüde konuşma yaparken, fenalaşarak düşen AKP’li Belediye Başkanı Erdoğan Eren, tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde bugün yaşamını yitirdi. AKP’li Eren’in yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edilmişti. 10 gündür yoğun bakımda tedavi gören 45 yaşındaki Eren, bugün sabah saatlerinde vefat etti.
CENAZE TÖRENİNE BAKAN ÖZHASEKİ DE KATILDI
AKP’li Belediye Başkanı Erdoğan Eren bugün ikindi namazı sonrası Hınıs Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Hınıs'taki cenaze törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AKP Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz ve Abdürrahim Fırat, AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci, önceki Sağlık Bakanı Recep Akdağ, AKP İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar ve Eren ailesi katıldı.