Abone Ol

Yaşlı bakım evinden ayrılan 2 kişi kayıplara karıştı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde barındıkları bir yaşlı bakım evinden ayrılan ve kendilerinden haber alınamayan iki kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Yaşlı bakım evinden ayrılan 2 kişi kayıplara karıştı

Yaşlı bakım evinden dün ayrılan Mehmet Taşkın (70) ile arkadaşı Osman Nalbant (70) geri dönmedi. Yaşlı bakım evinin yetkilileri durumu, polise bildirdi.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Taşkın ve Nalbant’ın bulunması için polis, jandarma komando timi, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ekibi, Eskişehir İz Arama Kurtarma Derneği, Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ile Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma (OBAK) ekipleri çalışma başlattı.

Aramalara, İl Jandarma Komutanlığına bağlı bir asayiş komando timi, 3 asayiş timi, bir iz takip köpeği ve dron ekibi havadan ve karadan destek veriyor. (AA)

Kayıp uzman çavuştan sevindiren haberİlginizi ÇekebilirKayıp uzman çavuştan sevindiren haberKayıp bekçiye ait olduğu düşünülen ceset bulunduİlginizi ÇekebilirKayıp bekçiye ait olduğu düşünülen ceset bulundu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam