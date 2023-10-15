Yaşlı kadına yaptıkları çok konuşulmuştu hastaneye para cezası

İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakımında yaşlı hastaya kötü muamele edilmesine ilişkin soruşturma yürüten Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), hastaneye 89 bin 571 TL para ceza kesti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul’da 5 Ekim 2022 tarihinde sosyal medyada yayımlanan ve özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çekildiği belirlenen görüntüler infial yaratmıştı.

Hastanede görevli bir sağlık çalışanlarının 79 yaşındaki N.Z.’ye hakaret edip, üzerine para attığı o görüntülerle ilgili resen soruşturma başlatmıştı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK), olayla ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Kararda, görüntülerde yer alan N.Z. isimli kadın hastanın 22 Ağustos 2022 tarihinde hayatını kaybettiği hatırlatılarak, hastane bünyesinde çalışan personelin yaşlı ve savunmasız yoğun bakım hastasına yönelik eylemlerinin insan onurunu zedeleyici, sindirici, aşağılayıcı ve küçük düşürücü nitelikte olduğu belirtildi.

Söz konusu hastanenin ayrımcılık yasağı ihlalinden sorumlu olduğu vurgulanarak, muhatap hakkında 89 bin 571 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği ifade edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada olayla ilgili 4 kişi tutuklanmış, ilgili sağlık çalışanları ise Sağlık Bakanlığı’nca 3’er yıl meslekten menedilmişti. (DHA)