Yassıada’daki otele müşteri aranıyor

1960 askeri darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes ve Demokrat Partili siyasetçilerin yargılandığı Yassıada'da inşa edilen otel zarar edince yatırımcı arayışı ve satış ile yeniden gündeme geldi.

Emin ÖZGÖNÜL

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27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes ve Demokrat Partili siyasetçilerin yargılandığı Yassıada'nın ismi 2013'te AKP iktidarı tarafından “Demokrasi ve Özgürlükler Adası'' olarak değiştirildi. Ada kısa sürede betona boğulup 125 odalı Katre Island Hotel, 30 betonarme bungalov, 600 kişilik konferans salonu, 1200 kişilik cami, müze, sergi salonu inşa edildi. Gecelik konaklaması 3 bin 400 lira olan otel zarar edince yatırımcı arayışı ve satış ile yeniden gündeme geldi.

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş “İktidar törenle Katre İsland Oteli açtı, bizim yüreklerimiz kanadı. Orada yargılanan millet hakimiyetti. Şimdi bu ucube saygısızlık oteli satılığa çıkıyor. Otelin inşaatını üstlenen TOBB, Anadolu esnafından topladığı aidatları bu inşaata yatırdı. 200 milyon doları otele harcayarak batıracağına KOBİ'lere dağıtsa, finansman sorunu da kalmazdı.''