Yat yandı, 3 Türk denize atlayarak kurtuldu
Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi’ne 8 mil uzaklıktaki Kilimli (Kalimnos) Adası önlerinde yanan Türk bayraklı yattaki 3 Türk, denize atlayarak kurtuldu. Denize atlayan 3 kişiyi bölgedeki Yunan yatları sudan alarak karaya çıkardı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi'ne 8 mil uzaklıktaki Kilimli (Kalimnos) Adası önlerinde bulunan Türk bayraklı bir motoryatta yangın çıktı.
Turgutres Limanı’ndan yola çıkan ve seyir halinde olan motoryatın motor bölümünde başlayan yangına, Kilimli Adası'ndaki Yunan yangın söndürme gemisi Antonios müdahale etti. Bu sırada yatta meydana gelen iki patlamanın ardından içinde bulunan 3 Türk'ün denize atladığı ve bölgedeki Yunan yatları tarafından kurtarıldığı belirtildi.
Yangın anında bölgeye Yunan sahil güvenlik botları da geldi. Kilimli Adası’ndaki limana çıkarılan 3 kişinin, yarın Türkiye’ye gönderileceği öğrenildi.