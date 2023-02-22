Yavaş’tan deprem bölgesine internet desteği

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Mobil internet ve uydu haberleşme aracımız Kahramanmaraş'ta. Önümüzdeki hafta 6 aracımızı daha bölgeye ulaştıracağız. Depremzede vatandaşlarımız, 4.5G destekli internet altyapısıyla yüksek hızlı internet erişimi sağlayabilir ve telefonlarını da mobil araçlarımızda şarj edebilir” dedi.

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ABB Başkanı Mansur Yavaş, mobil internet ve uydu haberleşme araçlarının deprem bölgesi Kahramanmaraş'a ulaştığını ve haftaya 6 aracı daha bölgeye ulaştıracaklarını duyurdu. Yavaş'ın bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Mobil internet ve uydu haberleşme aracımız Kahramanmaraş’ta. Önümüzdeki hafta 6 aracımızı daha bölgeye ulaştıracağız. Depremzede vatandaşlarımız, 4.5G destekli internet altyapısıyla yüksek hızlı internet erişimi sağlayabilir ve telefonlarını da mobil araçlarımızda şarj edebilir.”

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