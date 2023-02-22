Yavaş’tan deprem bölgesine internet desteği
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Mobil internet ve uydu haberleşme aracımız Kahramanmaraş'ta. Önümüzdeki hafta 6 aracımızı daha bölgeye ulaştıracağız. Depremzede vatandaşlarımız, 4.5G destekli internet altyapısıyla yüksek hızlı internet erişimi sağlayabilir ve telefonlarını da mobil araçlarımızda şarj edebilir” dedi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, mobil internet ve uydu haberleşme araçlarının deprem bölgesi Kahramanmaraş'a ulaştığını ve haftaya 6 aracı daha bölgeye ulaştıracaklarını duyurdu. Yavaş'ın bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
“Mobil internet ve uydu haberleşme aracımız Kahramanmaraş’ta. Önümüzdeki hafta 6 aracımızı daha bölgeye ulaştıracağız. Depremzede vatandaşlarımız, 4.5G destekli internet altyapısıyla yüksek hızlı internet erişimi sağlayabilir ve telefonlarını da mobil araçlarımızda şarj edebilir.”