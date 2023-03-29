Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti’den neden istifa etti? Canlı yayında açıkladı

İYİ Parti'yle yollarını ayıran İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı.

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Millet İttifakı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini söyleyen ve İYİ Parti’den resmen istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi. Ağıralioğlu, şunları söyledi:

SİYASİ ZEMİNİ GÖLGELER HALE GELDİM

– Siyasi mücadelem içinde partim ve partimin aidiyet duyduğu bu pakt içindeki pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı. İstifam böyle bir duyguyu barındırıyor. Cumhurbaşkanlığı ortak adaylığı iradesine imza atmadım, partimin oldu bitti ile karşı karşıya bırakılıp, emeklerin 3-5 günde heba edilmesine itiraz ettim. Dayatmayı kabul edilemez bulduğumu ifade ettim. Adaylığa da başvurmadım. Benim için erdemli olan buydu. Erdemli ve zorunlu olan kısmı şurasıdır, açıklamalarımla partimin mutabık kaldığı siyasi zemini gölgeler haline geldim.

ŞANTAJA MARUZ KALDI

– Kuralsız, ahlaksız, ilkesiz, ölçüsüz kazanmaktansa; mertlikle kaybetmeyi yeğleyen siyasi dili önceledim. Bize dayatılan, bu dayatmanın akabinde memleketin en müstesna makamlarının şantaja maruz kaldığı gerçeğinin beni mecbur ettiği kararı verdim.

– İYİ Parti ile olan siyasi beraberliğimi nihayete erdiriyorum. Nihayete erdirdiğim şey, İYİ Parti’nin kırmızı çizgisi olarak bildiğim şeyler. Kem söz etmem, arkadaşlarımdır. Haklarını ihlal etmem ama onlara kudret dilerim.

KENDİMİ ÇOK DEĞERSİZ HİSSETTİM

– Görev değişikliklerinden sonra aldığım tutumlar ortadadır. 3-4 kere görev değişikliğine maruz kaldım, bazılarını basından öğrendim. Kendimi çok değersiz hissettim.

– Hiçbir mevkide ne milletimin ne partideki arkadaşlarımın utancı olmadım. Elimden geldiği kadar her şeyin en iyisini yapmaya çalıştım.

KATİLLERDEN BİR ŞEY UMMAYACAĞIZ

– Mücadelede edeceğiz ama yenmek için devlet millet düşmanlarına tevessül etmeyeceğiz. Çocuklarımızın katillerinden bir şey ummayacağız. Devletini uluslararası organizasyonlara şikayet etmeye kodlanmış FETÖ benzeri organizasyonların tazyiklerine maruz kalacak bütün boşlukları kapatacağız.

– Hakkı hakkıma karışmış, benden yana hakkının olduğunu düşünen herkese hakkım helaldir. Alın terlerimiz birbirine karıştı. Kıymetli hayaller kurduk, emekler verdik.

– Omuz omuza olduğum ve her birini çok sevdiğim İYİ Parti ailesine, gösterdikleri sevgiye sonsuz teşekkür ediyorum. Onların hayallerine sadakat göstermek Türk milletine borcumuzdur. Ama siyaset sıkıştığı zamanlarda yol ayrımına bizi getiren şey, sözümüzle daha önce kendimizi bağladıklarımızdır. Saygısızlık saymasınlar.

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