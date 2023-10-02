Yayaya çarptı, öldürdü, ehliyetsiz çıktı
Bursa'da minibüs bekleyen Ali İhsan İslamoğlu'na çarparak ölümüne neden olan sürücü Mustafa E.'nin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.
Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolu Yeniköy Kavşağı’nda meydana geldi. Çiftçilik yapan Ali İhsan İslamoğlu, ilçe merkezine gitmek için kara yolundaki kavşakta minibüs beklemeye başladı.
İznik istikametinden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen beyaz renkli otomobil, 54 yaşındaki İslamoğlu’na çarptı. Aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobilin çarpmasıyla savrulan adam, reklam tabelasına vurduktan sonra yol kenarındaki zeytinliğe düştü.
Sürücü otomobil ile olay yerinden kaçarken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen İslamoğlu’nun cenazesi, Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
TAKSİ İLE KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR
Kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, otomobili İznik ilçesine bağlı Elbeyli Mahallesi’nde terk edilmiş halde buldu, sürücü Mustafa E. ile ağabeyi Maaz E., İnegöl ilçesi istikametine giden takside yakalanıp, gözaltına alındı.
Orhangazi’ye getirilen Mustafa E.’nin jandarmadaki sorgusunda, ağabeyinin kiraladığı otomobili kendisine haber vermeden gezmek için aldığını, kaza yaptıktan sonra da yanına gidip, “Ben otomobil ile bir şeye çarptım. Hayvan olabilir. Korkudan aracı bırakıp kaçtım” dediği öğrenildi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Mustafa E., ağabeyi Maaz E. adliyeye sevk edildi. (DHA)