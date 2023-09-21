Yaylada dinlenirken yorgun mermi isabet etti
Trabzon'da Şahinli Yaylası'nda ot biçen Osman Çağlar oturup dinlenirken dizine isabet eden yorgun mermi ile yaralandı.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında ilçenin Şahinli Yaylası’nda meydana geldi. Yaylada ailesiyle ot biçen bir çocuk babası Osman Çağlar, dinlenmek için oturduktan kısa süre sonra bir anda bacağında ağrı hissetti.
Çağlar, sağ bacağının diz kısmına mermi isabet ettiğini fark etti. Yakınları tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine götürülen Çağlar, tedavi altına alındı. Çağlar’ın diz kapağındaki mermi ameliyatla çıkartıldı. Mermi balistik incelemeye alınırken, jandarma ekipleri silahı ateşleyen kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.