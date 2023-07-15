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Yayladaki fırtınada 98 koyun soğuktan öldü

Tokat'ta yaylada fırtınaya yakalanan 283 koyundan 98'i soğuktan öldü.

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Yayladaki fırtınada 98 koyun soğuktan öldü

Olay, 3 gün önce Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Mescit köyü Tavaalan Yaylası’nda meydana geldi. Turhal ilçesi Dökmetepe köyünde yaşan Şükran Şimşek, 1 ay önce Almus ilçesine bağlı Mescit köyü Tavaalan Yaylası’nda ailesi ve çobanları ile birlikte 283 koyununu otlatmaya götürdü.

Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle Şimşek’e ait 283 koyun ürkerek dağılmaya başladı. Fırtına sonrasında dağılan koyunları aramaya çıkan çobanlar farklı bölgelerde 98’inin ölüsünü buldu. Koyunların soğuktan öldüğü belirlendi. Almus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgede inceleme başlattı. (DHA)

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