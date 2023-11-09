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Yazarımız Deniz Zeyrek’e ‘Yılın Gazetecisi’ ödülü

Alanya Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği ‘2022 Yılı Medya Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu. SÖZCÜ yazarı Deniz Zeyrek, ‘Yılın Gazetecisi’ ödülüne layık görüldü aldı.

Yayınlanma: 05:00 - 09 Kasım 2023 Güncellenme:
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Yazarımız Deniz Zeyrek’e ‘Yılın Gazetecisi’ ödülü

Alanya'daki ödül töreninde Zeyrek şunları dile getirdi: “Biz gazetecilerin tek görevi halkın haber alma hakkı çerçevesinde gerçekleri ortaya çıkarmak ve muhatabına iletmektir. Bu işlevimizi yerine getirirken birçok sorunla karşılaşmaktayız. Son günlerde konuşulan ve meslektaşımız Tolga Şardan'ın 5 gün tutuklu kalmasına neden olan dezenformasyonla mücadele yasası da bu engellerden biridir. TCK'nin 217/A maddesinin, geçmişte çok tartışılan TCK 301. maddeden farkı yoktur. Ama biz gazeteciler tüm engellemelere rağmen bir gerçeği ortaya çıkarmanın ve ifade etmenin yüzlerce yolundan birini bulup o gerçeği mutlaka halka ileteceğiz.” (SÖZCÜ)

 