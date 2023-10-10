İsmail Saymaz hakim karşısına çıktı

‘Gezi Davası’ndaki AKP’li hakimin eşi FETÖ itirafçısıymış’ başlıklı yazısına ilişkin 7 yıl 7 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz, “Hakim bey geçmişte siyaset yapmış, hakim oldu diye geçmişini ben mi sileceğim? ‘AK Partili’ dedim diye itibarını zedelemekle suçlanıyorum. Aday olurken yerli ve milliydi de seçilemeyince mi itibar zedeleniyor? AK Partili demek hakaret değildir, itibar zedeleyici değildir” dedi.

Ali Selim YAMANLI

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz, 26 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan ‘Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi FETÖ itirafçısıymış' başlıklı yazısına ilişkin “hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek” suçlarından toplamda 2 yıl 3 aydan 7 yıl 7 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya İsmail Saymaz ile avukatları Aslı Kazan, Turgut Kazan ve Serdar Laçin katıldı.

“FETÖ'DEN ŞÜPHELİ VE İTİRAFÇI OLDUĞUNU YAZDIM”

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan Saymaz, “Hakim Murat Bircan'la ilgili haberi yapan ilk kişi ben değilim. Bircan hakimlikten önce siyasetle ilgileniyordu. Gezi davasında karar çıkınca çok sayıda medya organı hakimin adaylığını yazdı. Benim bu konudaki ilk haberim Hakim Bircan'ın eşi Arzu Bircan hakkındadır. Arzu Bircan hakkında edindiğim bilgiler üzerine FETÖ'den şüpheli ve itirafçı olduğunu yazdım” dedi.

“ADAY OLURKEN YERLİ VE MİLLİ, SEÇİLEMEYİNCE Mİ İTİBARI ZEDELENİYOR?”

Hakimin eşi hakkında haber yazdığını ancak davayı hakimin açtığını söyleyen Saymaz, “Hakim bey geçmişte siyaset yapmış, hakim oldu diye geçmişini ben mi sileceğim? ‘AK Partili' dedim diye itibarını zedelemekle suçlanıyorum. Aday olurken yerli ve milliydi de seçilemeyince mi itibar zedeleniyor? AK Partili demek hakaret değildir, itibar zedeleyici değildir. Sayın hakimin geçmişte AK Partili olması bu mahkemede üye olmasının da sebebidir. Bu ülkede Gezi davasında beraat kararı verdiği için bir hakim FETÖ'den yargılandı. Sayın Murat Bircan da beraat yönünde karar verseydi eşi hanımefendiyle birlikte FETÖ'den yargılanıyordu” ifadelerini kullandı.

“HABER BELGELERE DAYANIYOR”

İsmail Saymaz'ın avukatı Aslı Kazan söz alarak, “Saymaz'ın Arzu Bircan'la ilgili hazırladığı haber tamamen gerçektir ve somut bilgi, belgelere dayanıyor” dedi.

Mahkeme, mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İsmail Saymaz'ın, 26 Nisan 2022 tarihinde ‘Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi FETÖ itirafçısıymış' başlıklı yazısına ilişkin “hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek” suçlarından resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, yazı içeriğindeki iddiaların ardından müşteki hakim Murat Bircan'ın savcılığa sunduğu dilekçede, eşi Arzu Bircan'ın itirafçı olarak ifade verdiğinin iddia edildiği ancak müşteki sıfatıyla ifade verdiğini, eşinin ailesinin FETÖ'cü değil, ablasının kocasının ailesiyle ilgili şikayette bulunduğunu belirttiği aktarıldı.

İddianamede savulmasına yer verilen İsmail Saymaz'ın ise, köşe yazısında hakim Murat Bircan'a ait fotoğrafın açık kaynaklarda yer aldığını, bu fotoğrafı özel bir çabayla elde etmediğini, suçlamaları kabul etmediğini söylediği kaydedildi.

Savcılık, Saymaz'ın haberinde müşteki Murat Bircan'a ait olduğu belirlenen fotoğrafı servis etmek suretiyle AKP'li tabiri kullanarak geçmiş yıllarda terörle mücadele süreçlerinde aktif rol oynadığı bilinen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yargı kolunda görev alan hakimin görevi gereği itibarsızlaştırma, onur, şeref ve saygınlıklarını düşürmeye dönük haber içeriği yaptığını iddia etti.

İddianamede, İsmail Saymaz'ın “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek” suçlarından toplamda 2 yıl 3 aydan 7 yıl 7 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.