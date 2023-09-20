Yazıcıoğlu davası 2024’e ertelendi, duruşma çıkışı gerginlik yaşandı

Merhum BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin helikopter kazasında ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmayı yönlendirdikleri iddiasıyla 19 şüphelinin yargılandığı dava 2024 yılına ertelendi. Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ile polisler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

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Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 25 Mart 2009’da düşen helikopterde bulunan BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclisi Üyesi Adayı Murat Çetinkaya, İHA muhabiri İsmail Güneş ve pilot Mustafa Kaya İstektepe’nin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale ederek, örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirdikleri iddiasıyla 19 kişinin yargılandığı davanın 10’uncu duruşması görüldü.

“KOL ALTI UÇUŞU YAPILARAK DÜŞÜRÜLDÜ”

Kahramanmaraş 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Muhsin Yazıcıoğlu’nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ve partililer katıldı. Duruşmaya SEGBİS ile katılan sanıklardan Davut Uçum, helikopterden çalındığı öne sürülen GPS cihazlarının parça ve seri numarasının tespit edilmesi gerektiğini, ancak bunun bugüne kadar yapılmadığını belirterek, mahkemeden cihazların parça ve seri numaralarının tespit edilmesini talep etti. FETÖ üyesi olma suçlamasıyla cezaevinde olan sanıklardan Mustafa Atalar ise hükümlü olduğunu bu nedenle hakkındaki davanın düşmesi ya da beraatini talep etti.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz ise helikopterin suikast sonucu düşürüldüğünü ve suikastın da örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirildiğini, helikopterin de savaş uçaklarının kol altı uçuş yapılarak düşürüldüğünü söyledi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, davayı 21 Şubat 2024’e erteledi.

Duruşma sonunda Muhsin Yazıcıoğlu’nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu basın açıklaması yapmak istedi. Ancak polisler başsavcının talimatı nedeniyle adliye bahçesinde açıklama yapmalarının yasak olduğunu söyledi. Karara tepki gösteren Yazıcıoğlu ile polisler arasında gerginlik yaşandı. (DHA)