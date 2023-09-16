Yeğen cinayetinde 2 tutuklama

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, borç-alacak meselesi yüzünden tartıştığı yeğenini öldüren zanlı tutuklandı. Olaya karıştığı belirtilen bir kişi daha tutuklanırken gözaltına alınan iki kişi serbest bırakıldı.

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde Engin Yılmaz'ın öldürülmesiyle ilgili iki kişi tutuklandı.

Olay, 13 Eylül tarihinde saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Hocaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Engin Yılmaz, tartıştığı dayısı Hayrullah Aydemir ve halasının çocukları Mehmet E. ve Serkan Evren tarafından 16 AYT 715 plakalı otomobille ormana getirildi. Otomobilde konuşan Yılmaz ile dayısı Hayrullah Aydemir arasında borç-alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahını çıkaran Aydemir, otomobilde yeğenine peş peşe ateş etti.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, başına 3 mermi isabet ettiği tespit edilen Engin Yılmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, alanda 13 boş kovan tespit edildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin 16 ALU 345 plakalı hafif ticari araçla kaçtığını belirledi. Kent merkezinde devriye gezen polis ekipleri, aracı fark etti. Polis, sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı aracı takibe aldı. Yaklaşık 2 kilometre sonra polis ekiplerinin önünü kestiği hafif ticari araç durduruldu. Sürücü Serdar E., ekiplerce gözaltına alındı. Serdar E.’nin ifadesinden yola çıkan ekipler, Hayrullah Aydemir, Serkan Evren ve Mehmet E.yi de ormanda yakalayıp gözaltına aldı.

Engin Yılmaz’ın, dayısı Hayrullah Aydemir ve halasının çocukları Serkan Evren ile Mehmet E.’den sürekli borç para aldığı, borcunu geri ödemediği öne sürüldü. Son çıkan tartışmanın ardından ise Hayrullah Aydemir, Serkan Evren ve Mehmet E.’nin Engin Yılmaz’ı alıp ormana getirdiği, burada kavgada Hayrullah Aydemir’in tabancayla yeğenini vurarak öldürdüğü belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında, çelik yelekle adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hayrullah Aydemir ve Serkan Evren tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serdar E. ile Mehmet E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)