Yemek zamlarını protesto eden öğrencileri gözaltına aldılar

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, yemek fiyatlarına yapılan zammı protesto etmek amacıyla çatal ve bıçaklarla eylemlerine devam ediyor. Bugün gerçekleşen protestoda çok sayıda öğrenci gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, üniversite yemekhanelerindeki yemek fiyatlarına yapılan zamları çatal ve bıçaklarla protesto etmeye devam ediyor. Yemek fiyatlarındaki zamları eleştiren öğrenciler, bugün de eylemlerini sürdürdü.

Yemek saatlerinde masalara çatal ve bıçaklarla vuran, sloganlar atan öğrenciler, özel güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilerek emniyet güçlerine teslim edildi. Gözaltına alınan öğrenciler emniyet güçleri tarafından işlemler için götürüldü. (ANKA)

İlginizi Çekebilir Marmara Üniversitesi'nden yemekhane ücretine yüzde 200 zam