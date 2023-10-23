Yengesini öldürüp intihar etmişti… Annesine hapis cezası verildi
Muğla’da yengesini öldürüp hayatına son veren kişinin annesine “kasten öldürme” suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Muğla Fethiye’de bulunan Boğalar Mahallesi’nde 2 Ekim 2022’de arazi meselesi yüzünden amcasının eşi Döne Türkmen ile tartışan Hasan Türkmen, av tüfeğiyle yengesini öldürdükten sonra hayatına son verdi.
Cinayeti işleyen Hasan Türkmen’in annesi Fatma Türkmen hakkında olayda hayatını kaybeden Döne Türkmen’in oğlu Bayram Türkmen’i plastik kürekle darbettiği, evden silah alıp gelmesini istediği oğlunu da cinayete azmettirdiği gerekçesiyle, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanıp dava açıldı.
Fethiye 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık 65 yaşındaki Fatma Türkmen ile mağdur Bayram Türkmen ve avukatı katıldı.
“YAŞLIYIM, SUÇUM YOK”
Duruşmada son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu belirterek, “Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Yaşlıyım. Suçum yoktur. Oğlumun acısını bile yaşayamadan suçsuz yere tutuklandım” savunmasını yaptı.
Mahkeme heyeti, sanık Fatma Türkmen’i oğlunu cinayet işlemesi için teşvik ettiği ve olayda maktulün oğlu Bayram Türkmen’e de kürekle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
CEZA DÜŞÜRÜLDÜ
Heyet, ilk haksız eylemin kim tarafından gerçekleştiğinin belirlenememesi nedeniyle sanığın cezasını 13 yıl 6 aya düşürüp, tutukluluk halinin devamına karar verdi. (AA)