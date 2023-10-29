Yeni aldığı motosiklet ile önündeki araca çarpan genç öldü
Muğla’nın Ula ilçesinde, önünde seyreden araca yeni aldığı motosiklet ile arkadan çarpan 18 yaşındaki Leon Melih Schlatter hayatını kaybetti.
Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, 18 yaşındaki Leon Melih Schlatter kullandığı motosiklet ile seyir halindeyken dikkatsizlik sonucu, önünde giden araca çaptı.
Devrilen motosiklet ile yerde sürüklenen genci görenler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosikleti yeni aldığı belirtilen Schlatter'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada ölen Schlatter bugün, yaşadığı Gökova Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.