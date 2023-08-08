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Cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan doktor tahliye edildi

Muğla'da 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan doktor tahliye edildi.

Yayınlanma: 13:00 - 08 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Cinsel istismar iddiasıyla tutuklanan doktor tahliye edildi

Muğla’da görevli doktor F.Ç, cinsel istismar şikayetinde bulunan E.Ç’nin daha önce kendisine gelerek doktor U.S’den hoşlandığını ve doktorla görüşmek istediğini söylediği yönünde savcılığa ifade verdi.

F.Ç’nin istismar iddiasının iftira olduğu yönündeki ifadesinin ardından doktor U.S’nin avukatları, nöbetçi sulh ceza hakimliğine itirazda bulundu.

Hakimlik tarafından mevcut delil durumunun lehine değişmesi nedeniyle U.S’nin tahliyesine karar verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca kız çocuğu E.Ç. hakkında iftira suçundan kamu davası açılacağı bildirildi.

Muğla’da 6 Ağustos’ta 17 yaşındaki E.Ç’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan doktor U.S. tutuklanmıştı. (AA)

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