Yeni kabinenin çifte maaşlıları

CHP Milletvekili Yavuzyılmaz, Bakan yardımcıları arasında çifte maaşlı olmayan neredeyse yok gibi… Şimdi bazıları bakan oldu ve çifte maaş alıyorlar” dedi.

Deniz AYHAN

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Türkiye Yüzyılı'nın Yeni Kabinesi” olarak açıkladığı kabinenin yeni isimleri de çifte maaşlı çıktı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Bakan yardımcıları arasında çifte maaşlı olmayan neredeyse yok gibi… Şimdi bazıları bakan oldu ve bir kamu şirketinde yönetim kurulu üyeliği sayesinde çifte maaş alıyorlar. Aylık geliri 200 bin liraya ulaşan bir bakan yardımcısı bile var'' dedi. İşte yeni kabinenin çifte maaşlı bakanları:

İŞTE O BAKANLAR

■ Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı görevinden bakanlığa atandı. Aynı zamanda ASELSAN Yönetim Kurulu üyesi.

■ Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar: Bakanlığa atanmadan önce Enerji Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. KARDEMİR ve KARDÖKMAK, EPİAŞ Yönetim Kurulu üyesi.

■ Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Tarım Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısıydı. Müşterek bahis düzenleyen Yüksek Komiserler Kurulu üyesi olarak ikinci ücret alıyor.

■ Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Atanmadan önce Karayolları Genel Müdürü'ydü. Türk Telekom TT Mobil Şirketi'nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak çifte maaş alıyor.

■ Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Albayrak Şirketler Grubu'nun Genel Koordinatörlüğü'nü yürütüyordu. Aynı zamanda TUSAŞ Yönetim Kurulu üyesi.