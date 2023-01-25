Yeni rektörün ilk icraatı: Yakın arkadaşını yardımcısı yaptı

11 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’ne (KMÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, aynı üniversitede görevli yakın arkadaşı Münir Oktay’ı rektör yardımcılığı görevine getirdi.

Müslüm EVCİ

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Resmi Gazete'nin 11 Ocak 2023 tarihli ve 32070 sayılı nüshasında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine (KMÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, görevine başlamış ve kendisini ilk ziyaret edenler ise AKP Karaman İl Teşkilatı olmuştu.

ÜNİVERSİTEDE 2 YAKIN ARKADAŞI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

12 Ocak günü KMÜ’de kendisine karşılayan fakülte dekanları, yüksekokul müdürleri ve üst düzey idari personel ile bir araya gelen Rektör Gavgalı Karaman’a yabancı birisi olmadığını hatta kendisini karşılayan dekanlar arasında iki samimi arkadaşının olduğunu söylemişti.

ARKADAŞINI YARDIMCISI OLARAK TADI

KMÜ’deki görevine başlamasının üzerinden yaklaşık 15 gün geçen Rektör Gavgalı ilk atama tercihini yakın arkadaşından yana kullandı. KMÜ Rektörü Gavgalı, 12 Ocak günü kendisine karşılayanlara arkadaşı olduğunu belirttiği, KMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Münir Oktay’ı yardımcısı olarak atadı.

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