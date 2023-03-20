Yeniden Refah Partisi ittifak kararını açıkladı
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, 14 Mayıs seçimlerine müstakil gireceklerini açıkladı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, hiçbir ittifaka katılmayacaklarını duyurdu. Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı olarak kendini açıkladı.
Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılmak için AKP’ye sundukları talep listesinde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nun kaldırılması da vardı.