Yerel seçim düzenlemesi uygulanırsa 2.5 milyon genç oy kullanamayacak!

İkametgahları okudukları şehirde olmayan üniversitelilerin memleketlerine gitmesi veya kayıtlarını taşıması gerekiyor.

Başak KAYA

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Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin erkene alınma ihtimali, milyonlarca üniversite öğrencisinin durumunu da gündeme getirdi. Normal tarihi 18 Haziran olan seçimlerin mayıs ayına alınması beklenirken bu tarihte üniversiteler de eğitimini sürdüreceği için öğrenciler, okullarının bulunduğu şehirlerde olacak. Türkiye'de halen 8 milyon üniversite öğrencisi bulunuyor ve 2,5 milyonu da bu seçimlerde ilk kez oy kullanacak. 2,5 milyon öğrenci yaklaşık 3-4 puan oy anlamına geliyor. Üniversite öğrencilerinin seçim takviminin ilan edilmesinin ardından askıya çıkacak seçmen listelerinde nerede oy kullanacaklarını kontrol etmeleri gerekiyor.

‘İKTİDARI GÖNDERECEKLER'

Öğrenim gördüğü şehirde oy kullanmak il nüfus müdürlüklerine başvurup adres değişikliği işlemini yapması ve bu belge ile gerekiyor. Alınan adres değişikliği belgesi ile de İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapacaklar. CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Seçimin başlamasından 3 ay önceki adreste oy kullanma kuralı yerel seçimler için geçerli. Yani gençlerimiz bu seçimde oy kullanıp iktidarı gönderecek” dedi. Ancak gençler açısından yine de oy kullanamama tehlikesi bulunuyor. Üniversite öğrencilerinin ikametgah kaydı başka bir ilde ise seçimde oyu kullanabilmesi için ya ikametgahını okuduğu şehre aldırması ya da seçimde kaydının bulunduğun ile gidip, oy kullanması gerekecek.

AKP, Z kuşağında yüzde 13 ile 3. parti

ORC Araştırma'nın yaptığı Z kuşağı arasında yaptığı ankete göre AKP oyu yüzde 13.7 oyla 3. Oldu. CHP yüzde 21.7'lik oranla ilk sırada yer aldı. İYİ Parti de gençlerden aldığı yüzde 17.4 oy ile ikinci sıraya oturdu. 22-27 Aralık 2022 arasında 1550 kişi ile yapılan çalışmada kararsızların oranı yüzde 15.1 oldu. Diğer partilerin oy oranı ise şöyle: MHP: 7.4, HDP: 5.5, TDP: 5.3, Zafer: 3.6, Gelecek: 3.3, DEVA: 3, YRP: 1.7, Diğer. 2,1.